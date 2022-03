Festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-o-Velho

São muitos e deliciosos motivos para celebrar e visitar a mostra sabores do campo e do rio Mondego.

Depois de um ano em modo virtual, em casa, o certame gastronómico mais saboroso da região centro (na sua 20ª edição) está de regresso ao formato presencial e, de 11 a 20 de março, a tenda do Festival do Arroz e da Lampreia, com uma inspiradora vista para o Castelo de Montemor-o-Velho, volta a abrir as suas portas.

O genuíno arroz carolino do Baixo Mondego e a intensa lampreia pescada no rio Mondego têm honras de destaque, sempre acompanhados pelos sabores do campo e do rio, nesta incrível viagem à excelência da gastronomia da região, apurada ao longo das gerações.





A única dificuldade para os visitantes será qual prato escolher. À sobremesa, a tarefa também não estará mais facilitada. Pastel de Tentúgal IGP, Queijadas de Pereira, Pinhas de Montemor ou o arroz doce, feito com o cremoso arroz Carolino do Baixo Mondego e com o leite das explorações da Gândara, completam uma experiência gastronómica feita para ser degustada em família e com amigos.









Na tenda do festival, a cultura, a arte, os saberes de outrora e as propostas gastronómicas são uma constante e, por isso, estão de volta a cozinha ao vivo com a presença de reconhecidos chefs, a maratona de arroz doce non stop ou o mini-chef, com as crianças a serem orientadas e incentivadas a preparar deliciosas iguarias gastronómicas.

Durante todo o mês de março, os restaurantes aderentes do Festival do Arroz e da Lampreia servem os sabores mais apurados da região, num reforço dos valores e do espírito do festival, promovendo a gastronomia do concelho e da região.





O Festival volta a levar, novamente, os sabores do campo e do rio até casa, com os restaurantes a fornecerem a opção de takeaway. À distância de um clique, no telemóvel ou no computador, está também disponível uma deliciosa edição digital, em www.festivalarrozlampreia.pt, para ser (virtualmente) degustada nos quatro cantos do mundo.





O Festival do Arroz e da Lampreia | Sabores do Campo e do Rio é promovido pelo Município de Montemor-o-Velho, conta com a parceria estratégica da Turismo Centro de Portugal e integra a Região de Coimbra – Região Europeia de Gastronomia 2021/2022 – "A Million Food Stories".





Com o gosto e a dedicação de sempre, a 20ª edição do Festival do Arroz e da Lampreia convida a uma inesquecível visita a Montemor-o-Velho e aos seus sabores do campo e do rio.