Feira do Vinho Apolónia 2022

A paixão pelo vinho deu origem à melhor seleção de vinhos que pode encontrar no país, colocando as garrafeiras dos Supermercados Apolónia na liderança da oferta de vinhos nacionais e internacionais.

Em paralelo com a dedicação ao cliente e o desejo de oferecer sempre a melhor relação qualidade/preço, o Apolónia realiza anualmente a sua feira do vinho, um evento de referência nacional. Já na 12ª edição, a Feira do Vinho Apolónia decorre de 8 a 25 de setembro e apresenta mais de 400 vinhos em promoção com grandes descontos de até 50%.





Este ano, poderá ainda habilitar-se a ganhar um dos três vouchers de 1.000€ que os Supermercados Apolónia têm para oferecer.









Os corredores estão repletos de bons exemplos e novidades de todas as regiões vitivinícolas portuguesas, além de uma excecional variedade do que de melhor se produz nas principais nações vitivinícolas do mundo. Desde os vinhos correntes aos biológicos ou aos de baixo teor alcoólico até aos vinhos mais cobiçados e famosos do mundo, aqui irá encontrar de tudo.

Podem visitar a Feira do Vinho Apolónia, de 8 a 25 de setembro, onde o aprofundado conhecimento sobre os vinhos vai de mão dada com as boas compras.





Sobre o Apolónia:





Com a filosofia de qualidade de serviço e produtos, e variedades excecionais, o Apolónia interessa-se genuinamente em responder às necessidades de cada cliente, assegurando que aqui encontram exatamente o que desejam. Os supermercados Apolónia apresentam uma incrível variedade de mais de 30.000 produtos locais e estrangeiros, desde os produtos básicos para consumo diário até às mais exclusivas iguarias gourmet.





Temos por missão disponibilizar um ambiente e um serviço integrado, diferenciado pela elevada qualidade, onde a diversidade e a inovação de produtos e serviços faça das compras um prazer para o cliente e um prestígio para a comunidade.





Após 39 anos, o Apolónia pode olhar para trás com orgulho e ver os muitos anos de dedicação a satisfazer as necessidades dos seus estimados clientes, que estão certos de que encontrarão sempre uma incrível variedade, qualidade consistente e os mais simpáticos dos funcionários num ambiente familiar muito apreciado.