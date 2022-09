Feira do Ano regressa a Montemor-o-Velho

"Depois da pandemia, voltamos juntos a uma Feira do Ano que sempre foi a nossa marca distintiva" e que volta a afirmar-se no seu próprio conceito e individualidade. Estamos convictos que a Feira do Ano de 2022 vai bater todos os records de afluência", adianta o presidente da autarquia Emílio Torrão, para quem a "Feira do Ano é um modelo que vai ficar para o futuro, que tem vindo a evoluir e a afirmar um modelo de desenvolvimento de sucesso".Neste regresso muito esperado da Feira do Ano ao formato presencial, os visitantes vão encontrar um recinto reorganizado, que recebe um novo espaço institucional, com cerca de 200 metros quadrados, que irá funcionar como "welcome center" e posto de divulgação turística do concelho, reforçado com a presença das Juntas e Uniões de Freguesias, de modo a reforçar que somos uma só entidade a trabalhar em prol dos/as munícipes.

Num programa, pensado para todas as idades, conta com a atuação de artistas nacionais, mas também dá voz aos artistas de expressão de dimensão regional e local, bem como à riqueza do tecido associativo concelhio, com as Freguesias em Festa.Matias Damásio (dia 3), Miguel Gameiro (dia 4), Toy (dia 5), Sónia Costa com tributo a Tina Turner (dia 6), Gisela João (dia 7), Plutonio (dia 8), The Black Mamba (dia 9), Bárbara Bandeira (dia 10), Avô Cantigas e Sons do Minho (dia 11) vão fazer o público cantar e dançar. Pelos palcos da Feira do Ano vão também passar os Baluarte (dia 4), os Sax&Companhia (dia 6), Adelaide Sofia (dia 7), Sílvio Girão Fado (dia 9) e Mickael Salgado (dia 10). A Feira do Ano não esquece o público mais jovem, com uma animada e sempre concorrida pista de dança, onde vão atuar os dj’s Badmonkeyz e Diogo Estobia (dia 3), Óscar dj (dia 4), Dj Mendes (dia 5), Dj Hugo Rafael e Dj Kamp (dia 6), Lon3r Johny, Dj David Silva e Dj Old Guy (dia 7), Dj Faria (dia 8), Dj Fifty (dia 9), Dj Tomé e Tio Jel (dia 10).A Morlândia cresce em tamanho, atividades e diversão em 2022. De entrada gratuita e cerca de 2.000 metros quadrados, este vai ser o espaço para a brincadeira para os mais novos e também para os mais graúdos.O cuidado com o Ambiente também continua muito presente e, por isso, a Feira do Ano ostenta o título de Ecoevento ERSUC, mas vai mais além como evento sustentável. Pela primeira vez, vão ser utilizados copos reutilizáveis e vão ser reforçados os pontos de separação seletiva de resíduos.A Feira do Ano é, também, a afirmação da economia local que, nestes 9 dias, tem duas novas montras de excelência, graças à realização do evento num formato híbrido, ou seja, no Largo da Feira e em www.feiradoano.pt As festas são também mais um momento para degustar a gastronomia concelhia à mesa das tasquinhas, na mostra de doçaria ou nos bares/petisqueiras.De forte cariz rural, a mostra agrícola e o espaço rural vão ser locais de visita obrigatória, onde a promoção e divulgação dos produtos endógenos concelhios estarão em destaque.O desporto volta a marcar a Feira do Ano com a realização das Freguesias em Movimento (no dia 10), do 22º Troféu Alves Barbosa (dias 3 e 4), a Tourada de Montemor-o-Velho (dia 4) e a Feira do Cavalo (de 3 a 11 de setembro).Em 2022, também a tradicional feira do ano, a feira da roupa velha e a feira da cebola crescem em duração, realizando-se de 5 a 8 de Setembro, são mais alguns motivos e pretextos para descobrir Montemor-o-Velho".