Feira de Enchidos, Queijo e Mel - gastronomia, artesanato e muita música no centro do País

A Feira de Enchidos, Queijo e Mel (FEQM) está de regresso a Vila de Rei entre os dias 30 de julho e 7 de agosto.

Aquele que é o principal evento do Concelho que assinala o Centro Geodésico de Portugal pretende divulgar os produtos endógenos e artesanais Vilarregenses e promover as atividades empresariais do Concelho. Ao mesmo tempo, o certame oferece uma programação musical variada, com nomes bem conhecidos do público, com bandas e artistas locais e ainda com um palco dedicado à música eletrónica que funcionará pela madrugada dentro, durante todos os dias do evento.

Organizado pelo Município de Vila de Rei, a trigésima primeira edição da FEQM vai ter lugar no Parque de Feiras de Vila de Rei e volta a contar com nomes bem conhecidos do panorama musical nacional: Cláudia Martins e Minhotos Marotos, Emanuel Moura, Tiago Neto e Paulo Fragoso, Ruizinho de Penacova, Zé Amaro, Ruizinho do Acordeão, Matay, Bárbara Bandeira e Cuca Roseta serão os artistas responsáveis pela animação do palco principal da FEQM.

A programação de espetáculos do evento será alinhada da seguinte forma:

30 de julho – Cláudia Martins e Minhotos Marotos

31 de julho – Emanuel Moura

1 de agosto– Tiago Neto e Paulo Fragoso

2 de agosto – Ruizinho de Penacova

3 de agosto – Zé Amaro

4 de agosto – Ruizinho do Acordeão

5 de agosto – Matay

6 de agosto – Bárbara Bandeira

7 de agosto – Cuca Roseta

