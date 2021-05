Exposição Bright as Silver, White as Snow

O "ouro branco" da Ásia, que chegou pela primeira vez a Lisboa e à Europa no século XVI, decorrente das encomendas de porcelanas de Jingdezhen (China), dá o mote à exposição "Bright as Silver, White as Snow" que o Museu do Oriente apresenta a partir de 21 de Maio.

Para ver, obras inéditas em porcelana, incluindo instalações, da autoria das artistas plásticas portuguesas Beatriz Horta Correia, Graça Pereira Coutinho e Susana Piteira e produzidas na sua maioria durante uma residência artística na China enquanto bolseiras da Fundação Oriente. Esta experiência é também retratada no filme que integra a exposição.

É através destes objectos que as artistas relatam a experiência iniciada em Setembro de 2019, em Jingdezhen, uma cidade com cerca de milhão e meio de habitantes e que se posiciona actualmente como plataforma internacional para grandes projectos artísticos e de design em cerâmica.

Durante a residência tiveram a oportunidade de trabalhar no The Opposite Studio, com artistas locais, o que contribuiu para que os seus trabalhos se aproximassem de uma realidade cultural muito diferente da portuguesa. Conforme relatam as artistas "quase todos os dias o estúdio recebia visitas de artistas, empresários que procuram fábricas para produzir projectos e, ainda, curadores de exposições de várias nacionalidades, entre outros. A experiência de estar a trabalhar na China, um país com um grande contraste cultural em relação a Portugal e à Europa, num ambiente de trabalho partilhado com as pessoas locais, tornou esta experiência incontornável no nosso percurso artístico e pessoal".

A exposição pode ser visitada no Museu do Oriente até 26 de Setembro.

Exposição Bright as Silver, White as Snow

Obras de Beatriz Horta Correia, Graça Pereira Coutinho e Susana Piteira

21 Maio a 26 Setembro

Horário: Terça a Quinta-feira | 10.00-18.00

(à Sexta-feira o horário prolonga-se até às 20.00)

Sábado e Domingo | 10.00-18.00

Preço: 6 €

Lotação máxima de 5 pessoas. Recomendações da Direcção-Geral da Saúde em contexto pandémico.