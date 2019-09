No próximo sábado (dia 14), pelas 10h00, no Edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede, vai ser oficialmente apresentada a (nova) Marca Bairrada, uma identidade que se diferencia por ser aglutinadora e transversal ao território e ao que ele dá, como oferta de turismo, lazer e produtos. Durante a tarde, mais precisamente às 15h00 será inaugurada a primeira edição do ‘Aqui na Bairrada - Beber e Saborear’ (ANB). Dois momentos que vão contar com a presença do Ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, que se junta a diversos representantes da região.

O ‘Aqui na Bairrada - Beber e Saborear’ é a maior mostra de espumantes, vinhos e sabores da região. Vai ter lugar no Sábado e Domingo, das 15h00 às 21h00, no Pavilhão de Desportos de Anadia. A entrada do evento é livre, mas quem quiser provar os cerca de 300 néctares dos 32 produtores presentes terá que adquirir o copo oficial da Bairrada – já a "envergar" a nova identidade da região –, que tem um custo de três euros. No que toca aos sabores, são doze os expositores.





A Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) desafiou os produtores da região demarcada a pôr à prova os seus néctares, desde grandes referências aos seus mais recentes rótulos. Entre espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos – todos com certificação de Denominação de Origem DO Bairrada ou IG Beira Atlântico –, será dado relevo à diversidade e à qualidade dos néctares, bem como à tipicidade do terroir bairradino. No âmbito do evento, a CVB promove o ‘Concurso de Espumantes e Vinhos Bairrada 2019’, que vai ter lugar na manhã de sexta-feira e cujos prémios vão ser anunciados no Sábado, às 16h30, em pleno ANB 2019.





O ANB aposta numa feira de vinhos e sabores, complementada por provas de vinhos comentadas: no Sábado, com brancos e tintos sob o mote ‘Bairrada: 40 anos de demarcação’ e, no Domingo, espumantes em ‘Bairrada: mais de um século de tradição’. Ambas são orientadas pelo conceituado crítico de vinhos Luís Ramos Lopes, grande conhecedor da região e dos seus vinhos. Têm lugar às 18h00, no Museu do Vinho Bairrada. Custam €25,00 cada e são de inscrição obrigatória, feita através dos contactos aquinabairrada@rotadabairrada.pt ; 231 503 105; 924 405 154.





A afirmação da identidade da Bairrada também é feita com a sua gastronomia. É certo e sabido que o destaque maior vai para o ‘Leitão assado à moda da Bairrada’, que tem sempre um toque especial quando acompanhado com o pão da Mealhada. The last but not the least, é de convir salientar a riquíssima doçaria regional.





Recorde-se que este evento começou em 2013 e foi até 2016 como ‘Encontro com o Vinho e Sabores - Bairrada’; em 2017 ganhou o nome de ‘Bairrada Vinho & Sabores' e passou a ser bienal, sendo que em anos pares, com estreia em 2018, os vinhos e sabores da Bairrada viajaram até Lisboa e Porto. A partir desta edição, assume o nome ‘Aqui na Bairrada - Beber e Saborear’. A organização está cargo da Comissão Vitivinícola da Bairrada, da Rota da Bairrada e do Município de Anadia, com o apoio da entidade Turismo do Centro de Portugal e do Instituto da Vinha e do Vinho.





Programa:

Local: Pavilhão de Desportos de Anadia

Morada: Montouro, 3780-243 Anadia

Datas: Sábado e Domingo, dias 14 e 15 de Setembro de 2019

Horários: 15h00 às 21h00

Entrada: Livre

Valor Copo: €3,00 - quem quiser provar, tem que adquirir o copo Bairrada

Valor Provas Comentadas: €25,00, por pessoa e por prova

Contactos: aquinabairrada@rotadabairrada.pt ; 231 503 105; 924 405 154

Facebook: Aqui na Bairrada 2019 https://www.facebook.com/events/2465861570315946/



Programa Aqui na Bairrada - Beber & Saborear 2019

Sábado, dia 14 de Setembro

15h00 – Abertura

16h30 – Entrega de prémios do ‘Concurso de Espumantes e Vinhos Bairrada 2019’

18h00 – Prova de brancos e tintos, comentada por Luís Ramos Lopes - Bairrada: 40 anos de demarcação.

21h00 – Encerramento

Domingo, dia 15 de Setembro

15h00 – Abertura

18h00 – Prova de espumantes, comentada por Luís Ramos Lopes - Bairrada: mais de um século de tradição.

21h00 – Encerramento