Eurocabe - há 50 anos a melhorar vidas

A Eurocabe especializa-se em tricologia - do grego "thricos", cabelo - e tratamentos capilares desde 1972. Foi pioneira em Portugal em sistemas não cirúrgicos de integração capilar: entretecimento capilar e reconstrução transdérmica cosmética (CTR). Além de tratamentos e produtos capilares, dispõe do serviço de cabeleireiro.



Os Institutos Eurocabe estão no centro de Lisboa, junto ao Saldanha, e no centro do Porto, na Rua Sá da Bandeira. Os seus clientes são mulheres e homens de todo o país, de todas as idades, ocupações e meios sócio-económicos. O único fator que todos têm em comum é a vontade de melhorar a saúde e a aparência do seu cabelo e couro cabeludo.



As últimas inovações em produtos e tratamentos garantem o melhor aconselhamento na consulta, e a melhor assistência dentro e fora de Portugal.



Na Eurocabe dispõe de uma equipa experiente num ambiente seguro e confortável, com toda a discrição e confiança.