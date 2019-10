Ao longo dos três dias haverá exposições permanentes de abóboras, degustação de gastronomia e doçaria, mostras de artesanato, ‘workshops’ e animação musical. Muitas são as surpresas preparadas para todos os visitantes do Festival da Abóbora desta Freguesia que já é considerada a Capital Nacional da Abóbora.



Organizado pela União de Freguesias da Lourinhã e Atalaia, o Festival da Abóbora tem como objetivo a celebração da Cultura da abóbora e da Horticultura local, criando a possibilidade de, numa competição saudável, os produtores locais mostrarem a qualidade da sua capacidade produtiva e das condições naturais da região.Ao longo dos três dias haverá exposições permanentes de abóboras, degustação de gastronomia e doçaria, mostras de artesanato, ‘workshops’ e animação musical. Muitas são as surpresas preparadas para todos os visitantes do Festival da Abóbora desta Freguesia que já é considerada a Capital Nacional da Abóbora.

"O Festival de Abóbora, realizado neste concelho misto entre o rural e o urbano com belíssimas paisagens à beira mar e de elevada potencialidade lúdica e turística, é um evento familiar com uma forte componente solidária que culmina no último dia com a apresentação de uma torta gigante com doce de Abóbora, que na edição anterior chegou ao 69 metros, a favor de uma IPSS da freguesia. Ano após ano temo-nos superado em novidades e este ano teremos o prazer de ter em exposição uma abóbora gigante acima dos 800 kgs.", disse Pedro Margarido, Presidente da Junta da União das Freguesias de Lourinhã e Atalaia.





A cerimónia de inauguração da 6ª edição deste festival está agendada para o próximo dia 1 de novembro, às 15 horas, no Pavilhão Multiusos de Atalaia, na localidade de Atalaia, Lourinhã.





Os horários do evento estão compreendidos entre as 11h e as 24h, na sexta-feira e no sábado e entre as 11h e as 19h, no domingo. As entradas são livres.





A organização do festival promove ainda no âmbito da dinamização da cultura da abóbora e dos produtos locais uma Semana Gastronómica que antecede o festival, de 26 de Outubro a 3 de Novembro, em restaurantes aderentes localizados na freguesia, que vai permitir a todos os turistas e visitantes deliciarem-se com inúmeras iguarias preparadas com este ingrediente.





Para mais informações consulte o website da 6ª Edição do Festival da Abóbora da freguesia de Lourinhã e Atalaia.