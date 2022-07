Escola de Comércio de Lisboa aposta no Turismo

A Escola de Comércio de Lisboa (ECL), oferece uma vasta gama de cursos profissionais que preparam os alunos para o mercado de trabalho ou para o prosseguimento de estudos. Dos cursos oferecidos pela escola destacamos o curso de Técnico de Operações Turísticas e Receção Hoteleira, dois cursos relacionados com o Turismo, um setor que foi abalado com a pandemia Covid-19, mas que no ano de 2022 tem registado números de crescimento inacreditáveis e quase superiores a 2019 (e ainda só vamos no mês de julho). Pois bem, na nossa escola estes dois cursos trabalham em parceria e formam os alunos a serem profissionais e pessoas de sucesso, através de aulas práticas e dinâmicas. Para além de proporcionar Formações em Contexto de Trabalho (estágios) todos os anos em empresas de renome nacional, como por exemplo o Jardim Zoológico, a Hippotrip, a Tur4all, o Museu Amália Rodrigues, inúmeras Agências de Viagens, o Neya Hotel, PortoBay, Villa Galé, Intercontinetal, Vila Baixa, WC Hotel, entre outros, proporciona oportunidades de estágio a nível internacional. Para não falar que o melhor aluno do curso de Técnico de Operações Turísticas tem a possibilidade de ganhar um prémio monetário e o melhor aluno do curso de Técnico de Receção Hoteleira a possibilidade de ganhar um curso de Tripulante de Cabine completamente gratuito na OMNI Aviation, uma escola de aviação, que já formou cerca de 3000 tripulantes de cabine, dos quais 88% se encontram a voar em diferentes companhias aéreas mundiais.