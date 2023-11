Época Festiva

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Aconchegue-se enquanto a OMEGA o leva numa viagem a um mundo festivo encantado, onde presentes perfeitos permanecem intemporais.

Assim como os flocos de neve que caem, nenhum dos designs é igual. Seja pelo legado, estilo ou material cativante, os relógios deste ano são únicos à sua maneira.

Este é o momento de capturar a alegria. Descubra a paisagem invernal da Suíça, o coração da OMEGA, e deixe-se encantar pelas escolhas perfeitas para quem mais ama.

Nesta temporada de generosidade, a OMEGA garante que cada segundo brilha com um significado especial.

Seamaster Diver 300M

Com um Seamaster Diver 300M no pulso, todos os dias se transformam numa aventura.

Este relógio intrépido é, sem dúvida, uma escolha clássica – e um presente que pode ser valorizado em terra ou mar. Fabricado na Suíça, está pronto para qualquer destino.

Este modelo de 42 mm em aço inoxidável e ouro Sedna™ 18K apresenta um mostrador e uma luneta em cerâmica preta.

Observe os icónicos detalhes, incluindo o famoso padrão de ondas e ponteiros esqueletizados.

Aqua Terra Shades

Os dias invernais são momentos para serenidade. À medida que o sol ilumina a paisagem suíça, o Aqua Terra emerge como o ícone da tranquilidade da OMEGA. O seu design sofisticado espelha a quietude do oceano, com índices em forma de veleiro e uma luneta cintilante, pavimentada com diamantes.

Este modelo Aqua Terra Shades de 38 mm, meticulosamente forjado em ouro Sedna™ 18K, exibe um mostrador com um padrão escovado de cor de arenito, lacado para um brilho adicional.

De Ville Prestige

O De Ville Prestige brilha sempre intensamente.

Nos últimos anos, a OMEGA tem vindo a refinar as linhas da coleção, resultando num visual mais elegante e depurado.

Entre os destaques está o modelo de 34 mm, combinando aço inoxidável e ouro Sedna™ 18K, adornado com um mostrador de madrepérola branca, evocativo da neve fresca.

Permanecendo no tema alpino, o modelo de 41 mm com pequenos segundos exibe um mostrador escovado em Verde Pinho, com um padrão vertical aleatório, criando um contraste elegante com o aço inoxidável e os detalhes em ouro amarelo.

Speedmaster 38 mm Cappuccino

Este modelo Speedmaster de 38 mm, além do aço inoxidável, é meticulosamente forjado com o ouro Sedna™ 18K da OMEGA, uma liga única de ouro rosa avermelhado que adiciona um toque de elegância intemporal ao design.

O relógio brilha com o esplendor do gelo, evidenciado pela sua luneta adornada com diamantes.

A sua singularidade manifesta-se no mostrador cappuccino, com submostradores ovais castanhos, complementados por uma bracelete em pele castanha-taupe. Este é um dos presentes mais cobiçados da OMEGA, ideal para entusiastas da elegância e do luxo.

Speedmaster Moonphase

Este ano, a Lua Cheia de dezembro ilumina o céu no dia 26 – um dia após o Natal. Inspirada nessa visão cativante do céu noturno, a OMEGA revela o Speedmaster Moonphase em azul, exibindo uma representação foto-realista e em miniatura da superfície lunar, realçando a famosa pegada de astronauta no disco das fases da lua.

O modelo de 44,25 mm, fabricado em aço inoxidável, destaca-se com uma luneta em cerâmica azul e uma elegante bracelete em pele azul. Se deseja oferecer a alguém o mundo – que tal considerar a Lua em vez disso?