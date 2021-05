Doces e leitão em Feira das Lambarices

O projeto vencedor do Orçamento Participativo Portugal (OPP) de 2018, um evento que promete fazer as delícias da população local, regional, nacional e até internacional, com uma mostra de doçaria tradicional portuguesa. A Câmara de Águeda desde a primeira hora que se associou a este evento, que surge de uma ideia da Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos, e que ganhou uma outra dimensão e estrutura. Previsto na proposta inicial para decorrer na aldeia durante 3 dias, passou para a baixa da cidade e vai acontecer durante 9 dias, prevendo-se a sua realização entre os dias 3 e 11 de setembro, podendo ainda ser alargado por mais um dia.

A Feira das Lambarices decorrerá em simultâneo com a Festa do Leitão (organizada pela ACOAG, que é agora também parceira desta iniciativa) e inclui uma mostra de doces tradicionais das várias regiões do país (no pavilhão do GICA), uma zona de restauração e uma zona de espetáculos. O cartaz cultural, com artistas de renome nacional, será divulgado oportunamente.