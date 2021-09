MEO The Search by Samsung Galaxy Z: um projeto de música inovador e 100% digital

Do quarto para o Palco do MEO Marés Vivas 2022

É no digital que nasce o novo talent show que vai marcar o panorama musical nacional, o MEO The Search by Samsung Galaxy Z. Trata-se de um programa exclusivamente em formato digital, aberto aos talentos musicais de Portugal Continental e Ilhas. Toda a interação será online, com transmissão no Youtube, Instagram, Facebook, SAPO, Tik Tok e na TV, através da app criada na box MEO. As candidaturas têm início hoje no site meothesearch.sapo.pt e decorrem durante o mês de setembro.

O MEO, marca da Altice Portugal, é o patrocinador principal deste evento único, fazendo desta experiência um espetáculo culturalmente inovador e tecnologicamente imersivo. Face à impossibilidade de dar vida, juntamente com os promotores, aos eventos dos quais é parceiro no território da música, o MEO reinventa-se e apresenta uma iniciativa inovadora e nativa digital. Porque a tecnologia só faz sentido com o propósito de estar ao serviço das pessoas e das organizações, o MEO mantém-se firme em ser uma marca próxima dos portugueses promovendo um palco democrático, acessível a todos, independentemente da geografia de origem ser rural ou urbana.

Ao MEO juntam-se a Samsung, com o seu novo Galaxy Z 5G, a SEAT Portugal, o Millennium bcp e a Super Bock. O SAPO e a Rádio Comercial são media partners, sendo a produção da empresa Livestreaming Portugal e a gestão musical da RedMojo.

Estas marcas uniram-se para encontrar a próxima estrela da música em Portugal, que virá diretamente do "quarto para o palco". Tudo começa com uma gravação no telemóvel feita em casa e termina nas maiores salas de espetáculo do país, com uma grande final e o vencedor a atuar no palco principal do MEO Marés Vivas 2022.

O Júri, o Percurso dos Talentos e os Prémios

Este projeto está estruturado em seis etapas e uma grande final com a duração de cerca de três meses. O primeiro passo é o upload do vídeo no site da candidatura ao talent show. Nesta fase inicial do casting será apurada, por uma equipa da produção, uma shortlist de 24 concorrentes.

Os concorrentes apurados nesta 1.ª fase irão ser conhecidos numa apresentação que será transmitida, nas plataformas digitais, no dia 14 de outubro. Depois seguem-se várias fases de apuramento, cada uma com um tema, das quais serão apurados os cinco melhores candidatos, que irão à final em novembro.

Olívia Ortiz, criadora de conteúdos digitais, atriz e apresentadora de televisão, será a cara da apresentação do talent show, que contará com o apoio da repórter digital Inês Blanche.

O painel residente de jurados do MEO The Search by Samsung Galaxy Z é constituído pelos músicos Bárbara Tinoco, Virgul e Filipe Survival. Nas seis etapas até chegar à grande final o júri terá outros convidados. A saber: os músicos Agir, Irma e Bárbara Bandeira, artistas da Sons em Trânsito, Mel Jordão, Miguel Sala da SEAT, a Vera Fernandes da Rádio Comercial entre outros convidados surpresa. Alexandre Matos, CFO da Altice Portugal (e músico), será júri na final do concurso.

O vencedor irá ganhar, além da atuação no MEO Marés Vivas, a edição de um disco, a possibilidade de realizar dois videoclipes, 15 mil euros, um mês ao volante do novo SEAT Ibiza, um Samsung Galaxy Z Flip 5G e 12 meses de serviço MEO.

A Campanha e os Parceiros

Uma campanha multimeios promove o MEO The Search By Samsung Galaxy Z com os conceitos de Sonho, Talento e Oportunidade e com o claim "O programa de talentos que te leva do quarto para o palco".

A SUMO Portugal, agência de publicidade e ativação de marca, é a responsável pelo desenvolvimento da Campanha do MEO The Search. Para o desenvolvimento do digital e site, a SUMO convidou a agência Brandhunters.

A campanha tem presença na Rádio Comercial, em TV, em mupis, e em digital com destaque para o SAPO e Google. Conheça o spot de promoção aqui.

As marcas parceiras deste projeto têm a inovação na sua génese. A Altice Portugal está presente com três das suas marcas: o MEO, a MOCHE e o SAPO.

O MEO associa-se a este projeto dando continuidade ao apoio à cultura e à portugalidade e ao seu posicionamento na vanguarda da tecnologia. Recorde-se que o MEO, marca da Altice Portugal, está preparada para o lançamento do 5G e têm vindo a liderar, desde 2018, nos marcos importantes deste roadmap. Já no início de 2021, a Altice Portugal foi o primeiro operador a lançar uma oferta comercial disponível para todos os clientes que queiram aderir ao 5G, com o serviço a ter início na data de lançamento comercial da tecnologia na rede MEO

O SAPO, como agregador de notícias e conteúdos, é um parceiro natural deste projeto que nasce digital e se promove online. E a MOCHE colabora com a sua coleção de roupa.

A Samsung tem no seu ADN a constante busca pela inovação e a necessidade de romper com a normalidade. A nova categoria Galaxy Z traz ao mercado o próximo capítulo da inovação Mobile, com um form factor dobrável e melhorias estruturais e emblemáticas às quais os utilizadores da marca já se habituaram. A Samsung está a redefinir as possibilidades dos smartphones e o projeto MEO The Search by Samsung Galaxy Z enquadra-se perfeitamente na comunicação desta nova categoria por ter um conceito vencedor, formato único e promover o talento e a criatividade dos portugueses.

O espírito jovem e descontraído do Novo SEAT Ibiza permite uma experiência de condução dinâmica e uma verdadeira diversão em cada viagem. Com uma atmosfera perfeita de festa, este modelo remete para os sorrisos, para a música e para aproveitar a vida ao máximo, sempre em grande estilo. O Novo SEAT Ibiza apresenta um novo design e está equipado com a mais recente tecnologia que oferece uma forma mais segura, fácil e divertida de se mover. E é por tudo isto que a SEAT está neste evento como marca oficial – é mobilidade, música e alegria, celebrando a vida em cada dia.

A música é o território de excelência da Rádio Comercial, pelo que faz todo o sentido participar na busca de novos talentos. Esta é uma iniciativa à qual a Rádio número 1 em Portugal se junta com enorme satisfação porque acredita que está a contribuir para o início de várias carreiras musicais. Sendo uma estação habituada a revelar estrelas, os grandes palcos e com uma forte presença no digital, a Rádio Comercial está certa de que esta iniciativa vai ser um sucesso.

O Millennium bcp, através da App Millennium, fez questão de se associar a este projeto desde o momento inicial. A música é um dos territórios de afirmação do Millennium bcp e a inovação, especialmente a inovação digital, um dos alicerces do maior banco privado português. O Millennium bcp acredita que juntar parceiros fortes num projeto que tem como tema central a música e se diferencia pela inovação e tecnologia é uma das formas de contribuir para um Portugal mais dinâmico e mobilizador.

A música é um território à qual a Super Bock está ligada há 26 anos e faz parte do seu ADN. O apoio a talentos emergentes nacionais e a aposta em conceitos inovadores tem sido um grande foco da marca, pelo que é com grande entusiasmo que abraça este projeto que visa apoiar o talento da música portuguesa de forma inovadora e disruptiva.

Este projeto foi concebido pela empresa The Search Inc, criada por um grupo de empresários que partilham a paixão pela criatividade e pela música