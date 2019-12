Phone House celebra Natal com vários descontos e destaques em diferentes marcas.

Download da nova APP Phone House Portugal vale 10% de desconto em compras até 25 de dezembro.





Dezembro é um mês de luz, de partilha e de cumplicidade. Inseridas na quadra natalícia, a Phone House tem preparadas várias novidades todos aqueles que escolhem a Casa dos Especialistas para a compra daquela prenda especial.





Desde logo, e para aceder a toda a informação que necessita, sem ter que ir a uma loja física, a Phone House acaba de lançar a sua nova Aplicação, acessível para todos os dispositivos digitais e disponível nos vários sistemas operativos. E porque também queremos dar uma prenda a quem nos segue, todos aqueles que efetuarem o download da App da Phone House terão, até 25 de dezembro, 10% de desconto nas suas compras natalícias. E esperam-nos outros grandes descontos que prometem tornar esta época ainda mais especial.





E como o Natal é também tempo de resolução e de gratidão, a Phone House avança no seu novo Catálogo de Especialista com mais uma campanha que conta com inúmeras promoções em smartphones, tablets, smartwatchs e acessórios. Até dia 31 de dezembro é possível comprar os melhores presentes a preços mais baixos e entrar em 2020 da melhor maneira.





Marcas como a Huawei não faltam à festa. E não faltam sugestões, desde o Huawei Band4, ao Huawei P30 PRO, Huawei Watch GT 2 ou mesmo o Huawei Freebuds 3. Já a Innjoo sugere um tablet por 69,99€, a Neffos o seu modelo C94 a 99,99€ e a Happy Plugs coloca à disposição os auriculares Bluetooth wireless II a 39,99€.





Mas há mais. Isto porque na compra de um smartphone a Phone House oferece 10% de Desconto em Acessórios.





Este Natal vai ser tão cheio de surpresas que também a Hama não perde a oportunidade de propor uma Power Pack A4 por 12,99€, os Bluetooth Headset MyVoice 600 a 16,99€ e ainda a coluna Tube Mobile Bluetooth por 14,99€.





A Apple quis igualmente associar-se ao mês mais espetacular do ano. E, mais uma vez, confiou à Phone House a seleção de alguns topos de gama a preços imbatíveis, através dos Phone House Selection Usados Como Novos. Não perca tempo e aproveite a oportunidade para mimar aqueles que mais gosta. Pode aproveitar a oportunidade para comprar o iPhone 7 32 Gb por nada mais que 279,90€ (o seu preço é habitualmente de 449,90€), enquanto o Apple iPad Mini 2 com 7,9 polegadas não ultrapassa os 239,90€ (o seu valor fora desta promoção é de 439,90€). E para não se atrasar no jantar de Consoada, compre o Apple Watch Serie 2 por apenas 209,90€ (quando o seu valor de mercado é de 449,90€).





E a pensar no bem-estar dos clientes e nas suas últimas compras, a Phone House Protege apresenta um seguro que garante a proteção a 100% dos dispositivos tecnológicos comprados no Natal.





O Espírito de Natal também se sente na Campanha de Convergência de Operadores





Os apaixonados por videojogos não foram esquecidos pela Phone House. Basta aderir a um novo Pacote TV com qualquer um dos operadores do mercado nacional (Meo, Nos, Nowo ou Vodafone) e depois pode escolher as melhores oportunidades, como por exemplo adquirir uma PS4 Pro + o jogo Fortnite, tudo no valor de apenas 99,99€ – tem é que ser um dos 100 primeiros clientes a aderir ao serviço completo de televisão, Internet, telefone e telemóvel, mais banda larga móvel.





Caso prefira ter os serviços de televisão, internet e telefone, colocamos à sua disposição a possibilidade de adquirir um smartphone Alcatel 3X 2019 de 64Gb por apenas 49,99€. Se preferir um Tablet Alcatel 1T, com o pacote de 3 serviços não custará mais que 19,99€, enquanto o televisor de 43 polegadas fica-se pelos 139,99€. Mas se a sua escolha passar pelo pacote de 4 serviços mais banda larga móvel, então escolha entre o Alcatel 3X 2019 de 64Gb e o Tablet Alcatel 1T, sem qualquer despesa extra.





Esta é uma oferta válida também para clientes Empresariais. Garantidamente, temos os mesmos preços e condições dos operadores numa loja Phone House perto de si.









Toda a informação sobre os modelos, preços e respetivas características estão disponíveis em www.phonehouse.pt

Mais detalhes sobre cada uma das campanhas em www.phonehouse.pt. Se preferir, informe-se das condições numa Loja Phone House perto de si.