Desperta o teu melhor nas paragens de autocarro em Lisboa

E se pudesse descansar no conforto de uma cama e de um colchão Emma enquanto espera pelo autocarro?

Com a campanha da Emma, lançada esta semana para promover os Saldos de Verão com descontos até 50%, isso é agora possível.





Durante uma semana, duas paragens de autocarro em Lisboa vão tornar a espera pelo autocarro muito mais confortável. Com uma intervenção nos mupis dos abrigos, desenvolvida em parceria com a BBDO e a JCDecaux Portugal, a campanha está visível em paragens de autocarro no Saldanha e na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A complementar os abrigos, há também uma rede de mupis espalhados pelas cidades de Lisboa e Porto com a o slogan da marca: "Desperta o teu melhor".









A premiada marca de descanso pretende despertar o potencial de cada pessoa para enfrentar os desafios de todos os dias e serem a melhor versão de si próprias depois de uma boa noite de sono.

Ricardo Furtado, Marketing Manager da Emma Portugal, explica: "A Emma tem vindo a posicionar-se como uma marca pioneira em Portugal, com uma estratégia de comunicação muito assente em inovação e proximidade com o consumidor. Entramos no mercado com um conceito disruptor de Bed-in-a-box, rompemos com o processo tradicional de compra de colchões e temos apostado em canais não muito convencionais para uma marca de colchões, como Influencer Marketing e Televisão, para estarmos mais próximos do cliente. Este verão, após dois anos marcados por períodos de confinamento, queríamos acompanhar este regresso à normalidade, voltar à rua e apostar em formatos exteriores que criassem impacto. Era importante que esta campanha refletisse a nossa missão, Desperta o teu melhor, pois na Emma queremos que os nossos produtos ofereçam muito mais do que apenas um bom descanso. Uma boa noite de sono é o ponto de partida para um dia em cheio e por isso queremos, através dos nossos produtos de descanso, despertar o melhor de cada um e proporcionar aquele sentimento positivo ao acordar, que nos dá energia para enfrentarmos os desafios diários."