Descubra as deliciosas surpresas da Páscoa no Jardim Zoológico

Nos dias 15 e 16 de abril, o Jardim Zoológico vai celebrar a Páscoa e convida as famílias para um dia desafiante, com deliciosos prémios para os visitantes mais curiosos.

Apanhe o seu passaporte com o promotor Lidl na entrada do Zoo logo após as bilheteiras, vista o fato de explorador e salte de pista em pista numa caça ao ovo dinâmica com o objetivo de encontrar o coelhinho da Páscoa e os seus deliciosos ovos de chocolate. Este quizz, criado em parceria com o Lidl, vai permitir aos visitantes descobrir interessantes curiosidades sobre os ovos e ovíparos do Reino Animal, tornando a visita mais doce e desafiante.

Não só na sexta e sábado, mas também no domingo de Páscoa, os animais entram nas celebrações através de enriquecimentos ambientais cuidadosamente preparados para celebrar esta quadra festiva. Ver tigres, chitas e leões a caçar, suricatas à procura do seu alimento preferido, ou mesmo zebras em interação com os objetos de enriquecimento são algumas das sugestões para todos os que visitarem o Jardim Zoológico nestes dias.

Também a zona de acesso livre do Jardim Zoológico vai ser dinamizada, nos dias 15 e 16 de abril, e os visitantes serão convidados a por à prova os seus dotes artísticos. Na Casinha do Lidl junto ao carrossel, entre as 10h30 e as 18h30, dê largas à imaginação no atelier de decoração de ovos e leve consigo uma recordação destes dias.

Visite o Jardim Zoológico e viva uma Páscoa única em família.