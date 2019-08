O Évora Urban Village promete trazer um novo conceito de festival para o centro de uma cidade histórica, património Mundial há mais de três décadas e um dos mais reconhecidos tesouros culturais do nosso país. De 18 e 21 de Setembro, a Praça do Giraldo, a Galeria W52, a Fundação Inatel e a Mata do Jardim Público vão dançar com o Futuro.





"Existe Amor em Évora" com Criolo.

Hip hop e samba são apenas um na música de Criolo, artista brasileiro que já leva 30 anos de experiência na arte de rimar. Filho de pais nordestinos radicados em São Paulo, Kleber Gomes, o seu nome verdadeiro, tornou-se um dos nomes mais celebrados da música brasileira nos últimos anos, juntando prémios e louvores da crítica especializada a uma devota base de fãs.





E se "Não Existe Amor em SP", a verdade é que podemos encontrá-lo nas canções de Criolo. E nem precisamos de procurar muito.





Virgul vai-vos fazer dançar. O mais complicado vai ser parar.





Virgul fez-se estrela da música portuguesa nos Da Weasel e, tal como o seu companheiro Pacman aka Carlão, não saiu da esfera pública depois do fim da banda: Nu Soul Family, grupo que também contava com Dino D'Santiago, e um bem-sucedido percurso a solo obrigaram-nos a olhar permanentemente para este artista, cantor e bailarino com igual destreza.





Saber Aceitar, o seu primeiro álbum em nome próprio, editado em 2017, é um reflexo da sua atitude ao longo dos anos: fresco, dançável e orientado para refrões que se repetem até à exaustão.





Quando for hora de carregar o play, uma coisa é certa na música de Bruno Silva: vai-vos fazer dançar. O mais complicado vai ser parar.





Sparks garantem fazer faísca no palco do Évora Urban Village.





Os Sparks vêm do Algarve e trazem o Hip Hop na bagagem. Contam com participações em alguns dos maiores eventos nacionais e internacionais de Dança. Este grupo de bailarinos caracteriza-se pela diversidade e pela boa vibe nas suas atuações. No dia 21 de setembro, não podes perder esta atuação no Palco Dança. Conhece aqui, mais um pouco do trabalho deste talentoso grupo.





A Dança, numa cidade cheia de ritmo.





Projeções e espetáculos multimédia trazem todos os dias a Évora o melhor da Música e da Dança. No belíssimo claustro do Palácio Barrocal, da Fundação Inatel vão realizar-se Workshops e Master Classes entre os dias 18 e 20 de setembro com alguns dos melhores Coreógrafos e Dançarinos Nacionais e Internacionais. Ao longo de todos os dias podes disfrutar e participar em todas estas atividades.





A Praça do Giraldo enche-se de cor com o Évora Urban Village.





A Praça do Giraldo e a Galeria W52 vão ser o centro da Arte Urbana ao longo do Évora Urban Village. Entre os dias 18 e 21 de setembro, podes explorar esta vertente artística, acompanhando todas as atividades que se irão desenvolver ao vivo no coração da cidade. E ao vivo ao longo do dia.





Mata do Jardim Público… é Magica! 20 e 21 de setembro.





A programação musical, de dança, de arte urbana e Multimédia que se vai apresentar na Mata do Jardim Público, nestes dois dias é ambiciosa e terá espetáculos assinados por nomes fortes do mundo do hip hop/r&b/urbana nacional, nomes que gozam de popularidade que se mede em milhões de visualizações nas plataformas de streaming.





A Mata do Jardim Público encher-se-á de ritmo e animação com as exibições consecutivas no Palco Música e no Palco Dança. A Mata é Magica.





Évora vai dançar em direção ao futuro. Vai um pezinho de dança? Querem acompanhar-nos?