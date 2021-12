COSTA NOVA inaugura loja no Porto

Localizada no Edifício Emporium, um dos mais emblemáticos edifícios na Rua Sá da Bandeira, a nova loja e showroom COSTA NOVA é um espaço único e de grande valor arquitetónico que agrega todas as coleções da marca e exibe o seu lifestyle, a par de um showroom profissional dedicado à hotelaria. A loja contempla, ainda, uma área dedicada à marca CASAFINA, cuja oferta de produtos em grés fino, artigos gift e outros acessórios de mesa e cozinha complementa a oferta da COSTA NOVA.

Os clientes da Invicta podem contar ainda com serviços personalizados, nomeadamente entregas ao domicílio e a possibilidade de criação de listas de casamento. A cozinha funcional do espaço tem como objetivo a realização de pequenos eventos dedicados ao público em geral e outros, de carácter profissional, relacionados com a apresentação de produtos para o universo da gastronomia e restauração.





A intervenção do espaço, com uma área de cerca de 224 m2, ficou a cargo do arquiteto Duarte Morais Soares, também ele responsável pelo projeto de reabilitação do edifício, dotando-o de contemporaneidade e conforto e preservando a arquitetura clássica e a história do Emporium.





Sobre a COSTA NOVA









A COSTA NOVA é uma marca portuguesa dedicada à produção de coleções de mesa, forno e acessórios em grés fino, aliando qualidade, sustentabilidade e design à melhor tradição europeia de fabrico cerâmico. Os serviços de mesa e as peças decorativas recuperam antigas tradições, mas tudo parece ter um novo olhar (mais informação em https://www.costanova.pt/pt/ ).

Sob o mote "Celebrar a vida, através da partilha de momentos à mesa com a família e amigos", são criadas coleções únicas, reinventadas para os dias de hoje.





Fundada em 2005, a COSTA NOVA leva hoje o nome e a herança de Portugal a todo o mundo, com presença nos cinco continentes nas mais prestigiadas lojas de decoração e grandes armazéns e, também, em conceituados hotéis e restaurantes. A marca possui mais duas lojas oficiais da marca em Portugal: em Lisboa, na Rua Castilho, e em Aveiro, no Mercado Manuel Firmino.