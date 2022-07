Comur abre nova loja inspirada no mundo do espetáculo

Entre o teatro e a música, a Rua das Portas de Santo Antão, onde há bem pouco tempo abriu a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, é o ponto de encontro do entretenimento e do espetáculo em Portugal. A meio caminho entre o Teatro Politeama, o Coliseu dos Recreios e o Teatro D. Maria II, abre-se agora uma nova "sala" com um espetáculo muito especial: o das conservas portuguesas.

Com espetadores vestidos a rigor em latas ilustradas e coloridas, a plateia enche-se de sardinhas, robalos, polvos e bacalhaus. O primeiro balcão ilumina-se com as trutas, os búzios, as lulas, as petingas e as ovas de bacalhau, enquanto no segundo balcão se alinham as gambas, as corvinas, os carapaus e as enguias. Nos camarotes já estão a postos o mexilhão, o linguado, o peixe-espada, o atum, o salmão e a dourada. Abre-se o pano para a estreia que entra em cena numa das ruas mais movimentadas da cidade.

A lotação está quase esgotada, mas há sempre espaço para novos protagonistas nesta interminável odisseia pelo mundo das conservas. A Comur convida a pisar o palco e a assistir a um espetáculo mágico sob os holofotes do Mar Português.