A Casa Ermelinda Freitas, conquista 12 medalhas (4 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze).

na mundialmente famosa competição de vinhos "Sommelier Wine Awards 2020". De destacar as medalhas de ouro conquistadas pelos vinhos: Dona Ermelinda Reserva Branco 2018, Dona Ermelinda Reserva 2017 e Terras do Pó Castas (Syrah – Petit Verdot) 2018.

Estes resultados servem de reforço ao prémio que foi obtido o ano passado onde a Casa Ermelinda Freitas foi considerada melhor produtor de vinhos da europa pela mesma competição.

A grande novidade é a medalha de ouro obtida pelo vinho Campos do Minho, do mais recente projeto da Casa Ermelinda Freitas no Norte, mais propriamente nos vinhos verdes na Quinta do Minho, revelando assim o trabalho que está a ser desenvolvido, pela qualidade destacada que estes vinhos apresentam.

As medalhas de prata foram atribuídas aos vinhos: Dona Ermelinda Branco 2018, CEF Merlot Reserva 2017, Vinha do Torrão Tinto 2019, Vinha do Torrão Reserva 2018, CEF Cabernet Sauvignon Reserva 2017 e o CEF Moscatel Roxo de Setúbal Superior 2010.

Estamos perante o melhor ano de sempre no que toca a prémios e distinções, nos primeiros três meses do ano a Casa Ermelinda Freitas já obteve um total de 32 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata fazendo um total de 56 medalhas, destacando o prémio de Best Of Show Península de Setúbal, atribuído ao vinho Vinha do Torrão Reserva no concurso Mundus Vini 2020 – Edição Primavera, bem como as 3 ProdExpo Star, atribuídas aos vinhos Vinha da Valentina Reserva Signature, Vinha do Fava Touriga Nacional 2018, Valoroso Chardonnay 2018, na competição ProdExpo 2020 que decorre na Rússia.

Tantas e tão grandes honrosas distinções atribuídas aos vinhos da Casa Ermelinda Freitas que este ano assinala 100 Anos de Vinhas & Vinhos. Com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó na região da Península de Setúbal, são a prova da grande qualidade dos vinhos que produz, para poder premiar os seus consumidores com o melhor vinho ao melhor preço.

http://www.ermelindafreitas.pt/

https://www.facebook.com/ErmelindaVinhos/