Adriano Carreira, com mais de 20 anos de experiência é o responsável pela rede de clínicas de medicina dentária.

Carreira Dental Clinic - O rosto por detrás do sucesso







Abriu a sua primeira clínica em Águeda. A evolução e o crescimento, em conjunto com o aumento da procura por parte de pacientes de outras cidades levou o profissional a aumentar a sua presença em cidades como o Porto, Aveiro, Viseu, Oliveira de Azeméis e Águeda. Na Carreira Dental Clinic cada paciente é tratado de forma singular, proporcionando sempre um serviço de qualidade e personalizado, apoiado pelo uso de inovação tecnológica.

Baseada num conceito diferenciador, foi das primeiras marcas em Portugal na área da Medicina Dentária a investir no Marketing Digital, apostou na criação de uma imagem moderna e sofisticada, apoiada em várias plataformas e meios de comunicação, transmitindo assim, os valores e a missão da Carreira Dental Clinic, de forma a corresponder aos padrões de qualidade e exigência que mantém sobre si mesmo.





Celebrou recentemente duas décadas de experiência, rigor e compromisso. São 20 anos a desenhar, construir e transformar sonhos, com o propósito de proporcionar o melhor a cada um dos seus pacientes. O bem-estar de todos aqueles que passam nas clínicas são o foco diário do Dr. Adriano Carreira e da equipa Carreira Dental Clinic, planeando, tratando e reconstruindo, de forma a devolver a vontade de sorrir aos seus pacientes, com toda a liberdade e confiança.









As clínicas foram projetadas a pensar na experiência que o paciente sente antes, durante e após a consulta, no critério clínico e no investimento em equipamentos da última geração. Valências que o Dr. Adriano Carreira não prescinde.

Conta com uma equipa multidisciplinar de 54 profissionais, que prestam todo o tipo de serviços no universo da Medicina Dentária. Uma equipa exímia e dedicada, preparada para atender todas as necessidades de cada paciente e lhes devolver autoestima e vontade de sorrir. Atuam em áreas como a Implantologia Avançada, Periodontologia, Prostodontia, Dentisteria, Endodontia, Odontopediatria, Higiene Oral, Reabilitação Estética e Cirurgia Oral.









Em 2020, apesar da pandemia, a Carreira Dental Clinic atendeu mais de 48 mil pacientes, número que se refletiu nos diversos serviços, mas mais concretamente na Cirurgia Oral e Implantologia Avançada, área na qual o Dr. Adriano se dedica diariamente. Mais informação em: https://carreiradentalclinic.pt/

O ano de 2020, embora marcado por todas as dificuldades que são do domínio comum, foi um ano de crescimento e expansão. Um ano que viu registar o crescimento da marca, através da expansão das clínicas de Aveiro e Águeda, que já se encontram em fase de construção e na abertura de espaços nas cidades do Porto e Viseu.





Do sonho à realidade, valeu-lhe a perseverança e a excelente capacidade profissional, criando assim, uma marca de renome no que diz respeito à saúde oral.