Carnaval de Samora Correia, o maior do Ribatejo

O Carnaval de Samora Correia perde-se na memória da própria Cidade e toda a população participa nesta grande folia. Estes festejos de Carnaval, vividos de forma muito intensa, desde há muitos anos que saíram das fronteiras da cidade, atraindo visitantes de toda a Região. O corso carnavalesco, cuja entrada é completamente gratuita, realiza-se ao domingo e à terça-feira, envolvendo muitas centenas de mascarados, num desfile cheio de cor, alegria, música e com carros alegóricos que abordam os mais diversos temas.

Uma palavra de destaque para a coração dos Reis do Carnaval, que são sempre os melhores foliões da terra e para os artistas convidados, escolhidos entre gente conhecida do público. Nos "Assaltos de Carnaval", sempre muito participados, sobretudo pelos jovens, evidenciam as máscaras mais elaboradas ou simplesmente divertidas.

A organização do Carnaval de Samora Correia é da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.