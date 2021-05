Brunch e buffets temáticos estão de volta na Vila Galé

Vila Galé Coimbra Vila Galé Porto Ribeira Vila Galé Ópera Vila Galé Ampalius Aos domingos, a partir das 12h30, os hotéis(Porto) e(Lisboa) têm um brunch em buffet, com preço desde 17,50€. As crianças até aos 12 anos beneficiam de 50% de desconto. Nestes dois últimos e ainda no(Vilamoura) o brunch de domingo está também disponível para take away e delivery (esta opção apenas no Vila Galé Porto Ribeira).

Vila Galé Ópera Também as noites de Ópera estão de regresso ao, para animar os serões de sábado. Além de um jantar com menu exclusivo, incluem um espetáculo musical. O preço por pessoa é de 25€.

Vila Galé Ericeira Vila Galé Collection Alter Real Vila Galé Clube de Campo Feijoada de búzios, moqueca de polvo ou bacalhau com broa são algumas das delícias à mesa aos domingos ao almoço no Buffet do Mar do hotele às sextas-feiras ao jantar no(Alter do Chão) e no(Beja).

Nos seus hotéis de quatro estrelas em funcionamento, a Vila Galé retoma também a iniciativa 12 Meses, 12 Pratos, 12 Euros que mensalmente dá a conhecer uma especialidade de determinada região do país e os produtos nacionais mais típicos, com o seguinte calendário:

- Junho: Francesinha

- Julho: Secretos de porco grelhados com esparregado

- Agosto: Choco frito com batata salteada

- Setembro: Arroz de pato à moda de Braga

- Outubro: Bacalhau à Brás

- Novembro: Massada de robalo com camarão

- Dezembro: Arroz de polvo à algarvia

É possível experimentar o prato do mês ao almoço ou ao jantar. O preço é de 12€ por pessoa, sem bebidas incluídas.