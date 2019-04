Black Company, Mind Da Gap, Capicua, Slow J e Estraka em campanha da Super Bock

Black Company, Mind Da Gap, Capicua, Slow J e Estraka juntaram-se à Super Bock para protagonizarem um filme de homenagem à Música. Estreia hoje e conta a história do Hip Hop português nos últimos 25 anos, vivida na primeira pessoa e que representa o legado dos artistas, as suas experiências e emoções em cada concerto e as histórias de amizade autêntica que surgem neste contexto.





"25 Anos de Inspiração" é o nome da nova campanha da marca de cervejas do Super Bock Group que utiliza imagens baseadas em factos reais para retratar a evolução da Música em Portugal nos últimos 25 anos e o percurso dos artistas nas diferentes gerações bem como o seu processo criativo e inspiração para os grandes êxitos de hoje. O estilo do filme é o biopic, uma abordagem próxima do registo cinematográfico, utilizado pela primeira vez numa campanha publicitária. Super Bock é, assim, a primeira marca em Portugal a trazer este estilo de filme para o pequeno ecrã.





Ao ser uma homenagem à Música, este filme acompanha o processo criativo de Black Company, Mind Da Gap, Capicua ou Slow J, o início de canções que são sucessos inegáveis atualmente. As gravações da nova campanha foram nos exatos locais onde essas canções foram criadas, como por exemplo, no café Avis, onde Capicua costumava compor as suas canções. Já o Slow J partilhou com a Super Bock todo o seu processo criativo em que chegava mesmo a dormir no chão do estúdio onde gravava.





Os Mind Da Gap são do Norte, pelo que as imagens do Porto e de Vila Nova de Gaia não são estranhas em "25 anos de Inspiração". Por esse mesmo motivo, a Super Bock escolheu filmar os membros da banda Ace e Presto, junto ao parque de estacionamento da estação de comboios "General Torres" (Vila Nova de Gaia) onde se vê a palavra "Gaiolin" na cena final do filme. Este termo, inventado pelos Mind Da Gap, é uma fusão das palavras "Gaia" e "Shaolin" que representa a cultura dos grafittis, da Música e dos dancers.









Hoje, é a estreia deste filme, uma comunicação inovadora e envolvente que inclui também publicidade de exterior com imagens associadas a Música. O spot de 45’ segundos vai ser transmitido a partir de hoje à noite, nos canais generalistas e por cabo e também no cinema, existindo uma versão mais alargada com 7 minutos, disponível nas plataformas digitais da marca, nomeadamente no site em https://www.superbock.pt/pt/pt/musica/ , onde também existirão conteúdos especiais dos Black Company, Mind Da Gap, Capicua, Slow J e Estraka.

O Escritório é a agência responsável pelo desenvolvimento criativo e conceptual desta campanha. A Ministério dos Filmes deu forma ao guião e coube ao produtor Alberto Rodrigues e ao realizador José Pedro Sousa assegurar a mais recente produção da marca, de forma diferenciadora e com uma abordagem envolvente.





A Super Bock situa a nova campanha no contexto da Música, mantendo o caráter próximo e promovendo a melhor experiência cervejeira, associada a momentos entre amigos e aos melhores ambientes e sonoridades.





Declaração de Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas do Super Bock Group.





"A Super Bock tem uma forte tradição de apoio à música em Portugal, através de projetos inovadores, ao estar ao lado dos artistas, mas também a proporcionar experiências únicas ao consumidor. Construímos um legado único, somos patrocinadores oficiais do Super Bock Super Rock e estamos presentes nos principais eventos de música que acontecem, todo o ano, de norte a sul do país. Em 2019, queremos tornar essa associação ainda mais transversal à atuação da marca, em todas as suas dimensões, incluindo a comunicação. Neste filme, os protagonistas são os artistas. De facto, é inegável que são os artistas que, de forma geral, são fonte de inspiração para outros artistas e para todos os que gostam de Música. Afinal, todos vamos beber a algum lado. Foi o que procuramos traduzir neste filme. É, sobretudo, uma homenagem à música, neste caso colocando o foco na evolução do hip hop, e um claro reforço do nosso compromisso neste território."





Curiosidades da nova produção de Super Bock na Música:





Mais de 300 pessoas envolvidas, entre atores e figurantes.





Mais de 3000 km percorridos e cerca de 30 carros diferentes utilizados, em viagens entre Lisboa e Porto para as gravações da nova campanha.





Foram servidas entre 300 a 600 refeições em Lisboa e Porto.





Durante o processo de preparação e pesquisa para "Inspiração", várias testemunhas que contribuíram para a construção do filme mencionaram o bar "Comix" no Porto, enquanto berço do hip hop português, por onde passaram grandes nomes deste estilo de Música: Atualmente, o bar já não existe. No entanto, o antigo dono, "Rodas" tem outro bar, o "Barracuda clube do roque" onde foi recriado o "Comix" e onde decorrem algumas cenas do filme.





Todos os locais/décors foram escolhidos e conversados pessoalmente entre o realizador e os artistas para que toda a produção estivesse mais próxima da realidade possível.





O novo filme da Super Bock conta com a participação especial do locutor de rádio José Mariño, grande impulsionador do movimento Hip Hop em Portugal nos anos 90 e que ofereceu a sua voz à banda sonora deste filme ao introduzir o tema "Piu Piu Piu" dos Mind Da Gap.

Estilo biopic é introduzido pela primeira vez em campanha de publicidade em Portugal.