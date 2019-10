Esgotados após o seu lançamento nos EUA, estes revolucionários hambúrgueres de base vegetais chegaram agora ao Algarve aos supermercados Apolónia, que passam a disponibilizar não só de uma impressionante e suculenta alternativa aos habituais consumidores de carne, assim como é uma deliciosa opção para os vegans e vegetarianos.

Feito com ingredientes vegetais, um BEYOND BURGER ™ contém 20 g de proteína vegetal, sem OGM, sem soja ou glúten e é kosher.Alavancado pela procura de opções mais sustentáveis e saudáveis há um grande aumento de pessoas que adotam estilos de vida vegetarianos e vegans. O BEYOND BURGER ™ vai de encontro a esta tendência como também e em especial aos consumidores que consomem carne, mas que procuram algumas opções para reduzir mais o seu consumo, substituindo-a por outras fontes de proteínas vegetais, os chamados "flexatarians".BEYOND BURGUER estará em degustação no próximo sábado, dia 5 de outubro, nas lojas de Almancil, Lagoa e Galé.Este produto inovador também estará presente na Feira de "Alimentação Alternativa! "que decorrerá entre os dias 2 e 14 de outubro, nas lojas Apolónia (Almancil, Galé (Albufeira) e Lagoa (Carvoeiro)).Esta feira projeta a enorme variedade de produtos disponíveis nos Supermercados Apolónia, com uma surpreendente seleção de opções vegetarianas, vegans, sem glúten e sem lactose. Muitos dos quais serão abrangidos por descontos com promoções até 50%.Entre os principais destaques encontra-se o lançamento exclusivo em Portugal dos crocantes vegetais fermentados, biológicos, sem qualquer pasteurização na zona de refrigerados, e kombucha fermentado com mel em vez de açúcar "Jun-Kombucha" da Loving Foods; bagas frescas de goji; primeira folha de brócolo; figo da Índia; mini kiwi; pitaia em pó; jaca em salmoura; entre muitos outros.