Associação Mutualista Montepio está no Instagram.

O arranque do Instagram e da estratégia de comunicação coincide com o início dos festivais de verão, ambiente ideal para o lançamento de uma estratégia inspirada na mensagem Juntos, pelo melhor da vida, que permitirá relacionar o que move a Associação e o que a sua marca oferece (cultura, saúde/bem-estar, experiências, poupança, proteção, residências…) com o que move as pessoas (entretenimento, bem-estar, lifestyle, ofertas), criando um Hub de Cultura & Lifestyle agregador de conteúdos e experiências que apontam o caminho para uma vida melhor.





A opção pelo Instagram enquadra-se na estratégia de marketing em tempo real e na decisão de aproveitar o verão para amplificar fortemente o projeto MusicaÓlicos, a cobertura dos festivais onde a marca está presente, a ativação de influencers, a comunicação da agenda de atividades e eventos, os passatempos, a oferta bilhetes…





Ao perfil @ammontepio, a Associação Mutualista associou #SegueOsPelicanos, uma dinâmica assente no símbolo e valores da Associação Mutualista e que dá o mote à criação da sua comunidade no Instagram.

Estamos juntos, voamos juntos, descobrimos a vida juntos e aproveitamos as melhores coisas juntos. A partir de um conceito único e proprietário da Associação Mutualista e do seu símbolo, a instituição prepara-se para comunicar para os vários targets, dos mais jovens (que seguem o Pelicas e o seu Clube) aos mais crescidos, que passam a seguir Os Pelicanos - #SegueOsPelicanos - e a descobrir o caminho para um mundo de vantagens e experiências.

Relação, engagement, nova dinâmica de interação com associados atuais e futuros e aposta em vínculos positivos e dinâmicos com a marca, são objetivos desta presença nas redes sociais, que pretende garantir que a Associação se afirma pelos conteúdos envolventes e focados nas pessoas, mas também pela ativação de influenciadores.