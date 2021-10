Árvores ANTARTE garantem 37.150€ ao centro materno infantil do Norte

A Antarte realizou na passada sexta-feira, dia 07 de outubro, na Alfândega do Porto, o Jantar-Leilão "Árvore Solidária", um projeto criado pela marca em 2019 e apadrinhado pelo Nobel da Paz, José Ramos Horta. No final da noite foram angariados 37.150€ que revertem na totalidade para o Centro Materno Infantil do Norte.

O evento contou com a presença do CEO da Antarte, Mário Rocha e a sua família, assim como empresários, amigos, clientes e alguns dos artistas que decoraram os cabides árvore, peça icónica e que tão bem representa a Antarte. Durante a receção, os convidados tiveram a possibilidade de ver e apreciar as árvores Antarte, decorados por Bordallo Pinheiro, Chakall, Custódio Almeida, Francisco Laranjo, Guilherme Mampuya, Isa Silva, Joana Vasconcelos, Katty Xiomara, Kruella D’Enfer, Manuel Casal Aguiar, Mr. Dheo, Paula Marques, Paulo Neves, Pedro Guimarães e Zulmiro Carvalho que presencialmente ou através do envio de uma mensagem vídeo, fizeram questão de marcar presença nesta ação.

O início do jantar foi marcado por uma emotiva mensagem de José Ramos Horta, padrinho do projeto, e pelas intervenções de Paulo Barbosa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP), que subiu ao palco para deixar uma mensagem de gratidão mas, também de esperança para que mais ações do género possam ser realizadas, e de Mário Rocha que aproveitou o momento para explicar e mostrar de forma mais detalhada a intervenção da Antarte no espaço do CMIN.

O jantar foi seguido pelo leilão, cuja apresentação esteve a cargo de Júlio Magalhães e do Leiloeiro Fernando Matos Almeida, que fizeram também questão de conduzir esta ação de forma graciosa e bem animada.