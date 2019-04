Com disco de estreia já disponível em todas as plataformas de streaming, cantora é considerada pelos críticos como uma das mais importantes revelações da música brasileira.

A cantora brasileira Anna Setton inicia em Portugal sua primeira turnê europeia como artista solo. Serão duas apresentações no Porto (ambas no dia 18 de abril, com entrada livre: pocket show na Fnac de Sta Catarina, às 18h, e show completo na Casa da Música, às 22h) e uma em Lisboa (Fábrica Braço de Prata, 19 de abril, às 23h). Na Fnac, Anna apresenta-se com voz e violão e, nos demais shows, será acompanhada por Edu Sangirardi (piano), Hugo Antunes (contrabaixo) e Alexandre Damasceno (bateria). Depois de Portugal, Anna segue com shows em Lyon (Hot Club, 20 de abril), Paris (Duc des Lombards, 22 de abril), Bremen (Olive, 24 de abril) e Londres (Brazilian Embassy, 29 de abril, e The Conduit, 2 de maio).

O repertório inclui todas as músicas do álbum Anna Setton, entre elas uma letra composta especialmente para Anna por Paulo César Pinheiro (Roda da sorte), com música de Edu Sangirardi e Toquinho, e três regravações, incluindo Dorival Caymmi (A Lenda do Abaeté), Caetano Veloso (Minha voz, minha vida) e eden ahbez (Nature boy). Não poderiam faltar os dois singles lançados antes do álbum, Baião da Dora e Toada, cujos vídeos em clima de ensaio podem ser vistos aqui:



https://www.youtube.com/user/nasetton. No show, Anna mostra também algumas músicas autorais que não estão no disco, como Som do lugar e Revoada (ambas com música de Edu Sangirardi e letra de Anna Setton), e outras pérolas, como Estrada do Sol (Tom Jobim / Dolores Duran).