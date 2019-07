O mais colorido festival do país arranca sábado (dia 06) para 23 dias de muita musica e animação que certamente irão trazer a Águeda muitos visitantes e turistas, será também uma oportunidade para o desenvolvimento do comércio local e para a promoção de concelho enquanto destino turístico.

De 6 a 28 de julho vão passar pelo palco AgitÁgueda bandas nacionais e internacionais de grande prestígio, dos quais destacamos: Gipsy Kings – By Diego Baliardo, dia 6 de julho; Luis Represas e Orquestra 12 de Abril, dia 7 de julho; Emicida, dia 12 de julho; American Authors, dia 13 de julho; Rita Guerra e Banda Alvarense, dia 14 de julho; Calema, dia 19 de julho; Calum Scott, dia 20 de julho; FF e Banda Nova de Fermentelos, dia 21 de julho; Mishlawi e Karetus, dia 26 de julho; Fischer-Z e Insert Coin, dia 27 de julho; Vitor Kley, dia 28 de julho.





Ao longo de todo o evento vão acontecer por toda a cidade diversas iniciativas de animação de rua como Criaturas da Água - Body Painting, a 6 e 7 de julho; o Encontro de Homens Estátua também nos dias 6 e 7 e julho; Carnaval Fora D’Horas, a 21 de julho; BodyPainting – Pintura de Camuflagem, a 27 e 28 de julho.





Mais informações em www.agitagueda.com

"O AgitÁgueda 2019 será um festival mais inclusivo com alguns dos concertos a serem transmitidos em língua gestual portuguesa. Queremos que todos possam desfrutar do evento e temos trabalhado para ano após ano criar condições para que tal aconteça. Estou certo que com o empenho de todos, desde a organização aos parceiros, aos bares, associações, etc, o AgitÁgueda 2019 será um sucesso" adianta Edson Santos, Vice-Presidente da autarquia aguedense