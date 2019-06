Além da oferta tradicional que um café de bairro deve ter, a Trigueirinha diferencia-se pela oferta de bolos caseiros, venda variada de pão, bolos e salgados feitos em forno próprio mas também oferta de opções gastronómicas que seguem as tendências como por exemplo a opção de ovos estrelados/mexidos para o pequeno almoço, sumos de fruta da época, granolas com iogurte e fruta da época ou a opção take-away especialmente para o café ou a sopa do dia com legumes da horta.

O hambúrguer Trigueirinha com ovo estrelado de galinhas felizes é já um sucesso.



Ao fim de semana, sobretudo aos domingos existe também a opção brunch.



Este novo espaço que abriu ao público no passado dia de Santo Antónia na freguesia com o mesmo nome oferece ainda a opção tábuas de queijos, de enchidos ou a variante Tábua Trigueirinha, um verdadeiro pecado para os amantes de queijos e enchidos privilegiando o convívio de amigos entre um copo de vinho, uma imperial fresquinha ou uma limonada.

A Trigueirinha café do bairro, é um espaço moderno e jovem inspirado na tradição portuguesa da azulejaria e nas tendências atuais do design de interiores. Pastelaria, padaria, café e snack são os serviços oferecidos mas a promessa de um serviço de topo.Na Trigueirinha café do bairro há espaço para o convívio de amigos, bancos altos ao balcão para dois dedos de conversa com quem atende, uma manjedoura com vista para a rua principal onde se pode perder o tempo a observar quem passa, ler as notícias, saborear um bolo caseiro ou até a trabalhar.