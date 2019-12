A paixão pela madeira, o conhecimento técnico de marcenaria e o domínio das novas tecnologias digitais de fabricação, levou a Gcode a desenvolver capas para smartphones em madeira e é, a primeira e única empresa em Portugal a fazê-lo.

Se tiver uma ideia, quiser oferecer um presente único e personalizado é possível.





Na Gcode produzimos capas personalizadas com a utilização de 14 tipos de madeiras diferentes (como por ex: nogueira, mogno, takula, pau violeta, acácia entre outras); os desenhos, nomes e/ou frases que nos são enviados são adaptadas as dimensões da capa/modelo do smartphone e transformados em peças únicas.





Com uma qualidade superior a Capa Gcode protege o smartphone e é extremamente agradável ao toque.





Pode, também, optar por uma capa das coleções exclusivas Gcode ou por uma capa das marcas que representamos.



Clubes: Sport Lisboa e Benfica / Sporting Clube de Portugal / Futebol Clube do Porto (existindo a possibilidade de gravar o seu nome e/ou número de sócio).





Marcas: Ericeira Surf & Skate / 58 Surf Shop / Boardriders (stock em loja limitado).





Visite o nosso site, Facebook e Instagram onde pode ver diversos exemplos e os modelos de smartphone com que trabalhamos.