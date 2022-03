A melhor seleção de viaturas é na AMCONFRARIA Weekend Selection, em Leiria

Até 20 de março, compre o seu carro novo e leve-o para casa com o depósito cheio.

15 de março Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

Até ao próximo domingo, dia 20 de Março , visite o stand da AutoMecânica da Confraria, em Barracão, Leiria (junto aos semáforos, IC2) e aproveite para adquirir a sua nova viatura!

Durante os próximos dias, irá encontrar uma seleção de viaturas novas, semi-novas e usadas, das mais variadas marcas automóveis, com descontos até 2.500€ e com oferta especial de Depósito Cheio.

Pode contar com as condições especiais de feira, descontos, valorização de retomas e garantias até 4 anos! E para a sua empresa, encontra em exposição viaturas comerciais e com IVA dedutível.

Saiba mais em usados.amconfraria.com.

