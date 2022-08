A maior e mais antiga Feira de Vinho do Douro está de volta

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugura sexta-feira (2 Setembro) a nova edição da VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History. Nesta abertura oficial, agendada para as 17:00, estarão ainda presentes a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, Manuel Cordeiro.

A celebrar 20 anos, VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History apresenta uma programação de luxo, que certamente atrairá milhares de visitantes ao concelho que possui a maior área de vinhas na região classificadas como Património Mundial pela UNESCO.

Dezenas de produtores de vinhos DOC Douro e Porto mostram novidades e rótulos intemporais, que há muito constam da memória coletiva dos apreciadores. Para ajudar ao entendimento generalizado do que pode ser provado, as sessões "Conversas Sobre Vinho", orientadas por Manuel Moreira, sommelier e provador da Revista de Vinhos, versam sobre diferentes temas: "Os Três Grandes Terroirs do Douro", "Vinhas Velhas do Douro, um Tesouro Singular", "Vinho do Porto, um Mundo de Sensações" e "Brancos do Douro que Desafiam o Tempo".

Trajados a rigor, a lembrar a atmosfera do séc. XVIII e a importância que o Marquês de Pombal teve na demarcação e regulamentação do Alto Douro Vinhateiro, uma equipa de figuração de rua promove o sempre aclamado Cortejo Pombalino. Sob a mesma inspiração, os protagonistas do Mercado Pombalino recriam a tradicional venda de produtos locais, uma oportunidade privilegiada de aquisição de produtos de território, que sabem verdadeiramente ao que são. A Feira das Atividades Económicas promove oportunidades de negócio na região, estabelecendo-se como uma plataforma extra de contactos.

De realçar ainda o Jantar Pombalino, que se realiza no primeiro dia da VINDOURO, no cenário único do Palácio de Cidrô. Nesta edição, os convidados são os irmãos Óscar (chef) e António (sommelier) Geadas, do restaurante G-Pousada de Bragança, distinguido com estrela Michelin. Por entre a ementa preparada, "Cuscos de Vinhais com mão de vaca e pregado", "lombinho de cabrito, moleja cherovia e funcho" e "tarte de citrinos da Vilariça" certamente farão as delícias dos participantes, a par dos vinhos que serão harmonizados.

CONCURSO DE VINHOS E CARTAZ MUSICAL

VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History 2022 concretiza o III Concurso de Vinhos "Douro em Prova", em que provadores da Revista de Vinhos avaliam, em prova cega e sem conhecimento prévio das amostras, os vinhos submetidos a competição pelos produtores participantes no evento. O anúncio dos vencedores decorre na tarde de sábado, pouco depois de também serem conhecidos os grandes vencedores do concurso "Doce Coração do Douro", um desafio lançado pelo município a profissionais e amadores com o objetivo de encontrar o doce que melhor representa S. João da Pesqueira. Sendo o concelho o maior produtor de Vinho do Porto, este é o ingrediente obrigatório nas receitas apresentadas ao concurso do doce concelhio.

Ainda no sábado acontece o já habitual Leilão de Vinhos Generosos, uma excelente oportunidade para adquirir vinhos raros, diretamente dos produtores do "Coração do Douro".

Os 20 anos da VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History são igualmente traduzidos num cartaz imperdível de concertos com grandes nomes da música portuguesa.

Tony Carreira, aclamado por gerações de fãs incondicionais, abre o palco principal sexta-feira, dia 2 de setembro, pelas 22:00. A completar 35 anos de êxitos, o cantor traz a S. João da Pesqueira hits que todos sabem entoar. Já pela madrugada, as batidas são garantidas pela DJ Olga Zanova, uma produtora de origem russa e radicada há já vários anos em Portugal, que possui mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Maria Lisboa, que popularizou "Meu Anjo da Guarda", está no mesmo palco na noite de sábado, 3 de setembro, a partir das 21:30. Segue-se, pelas 23:00, Fernando Daniel, cantor e compositor que atrai multidões de jovens, igualmente reconhecido por todos pela participação enquanto jurado do formato televisivo "The Voice Portugal". A madrugada tem ritmos pela DJ Rumble.

Domingo, 4 de setembro, a partir das 21:30, sobe ao palco Bárbara Bandeira, uma das mais talentosas e promissoras artistas da nova geração.

VINDOURO – Festa Pombalina / Wine & History é uma organização do Município de S. João da Pesqueira.