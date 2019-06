O nosso conceito nasce de uma vontade de mudar o paradigma de que não é possível ter uma alimentação, económica, rápida e que faça simultaneamente bem à nossa saúde.A ideia deste negócio surgiu-nos depois de sermos pais. Somos um casal, ambos trabalhávamos em restauração e queríamos muito ter um negócio próprio. Tivemos a possibilidade de adquirir uma foodtruck e sempre dissemos que queríamos uma vertente de alimentação saudável. Por duas razões: no ramo da streetfood existe muito pouca oferta e porque nos dias de hoje é cada vez mais importante as pessoas terem acesso a uma alimentação diversificada, saudável e rápida no dia-a-dia ou em qualquer tipo de eventos.MENUS (Entre outros)Tijuana Salad -Abacate, salsa, tomate cherry, lima, milho, feijão pretoAvocato Salad - Abacate, tomate cherry, cebola roxa, mozzarella, curgete e sumo de limãoPiadina Frango - Frango, ovo cozido, cenoura, milho, rúcula, ananás e queijoPiadina Presunto - Presunto parma, ricota e rúculaSlow cook pulled pork (bowl)Creme de cenoura e beterrabaCheesecake de manteiga de amendoimSumo Verde - Espinafres e maçã