Chama-se HIPPOspeed, e é muito mais do que um passeio de barco: é uma aventura de velocidade e adrenalina no Rio Tejo, para mostrar Lisboa de forma única... margem a margem, numa embarcação semirrígida, confortável e segura, proporcionando 30 minutos cheios de emoção!

Poderá embarcar na HIPPOspeed todos os dias até 8 de Setembro, com partidas a cada 40 minutos da Doca de Santo Amaro em Alcântara, entre as 12h00 e as 18h40.





Os bilhetes podem ser adquiridos no Edifício "HIPPOtrip" na Doca de Santo Amaro em Alcântara, no posto de venda HIPPOtrip junto ao Padrão dos Descobrimentos, nos Quiosques de Turismo "Ask Me", ou através do número +351 211 922 030 (entre as 9h00 e as 18h00).





Com a premissa de proporcionar um dia em cheio na cidade de Lisboa, é também possível adquirir um bilhete combinado que contempla o passeio de lancha rápida HIPPOspeed, bem como o passeio anfíbio HIPPOtrip de 90 minutos, que inclui o acesso ao Shuttle Hop on Hop Off durante o mesmo dia.





O Shuttle Hop on Hop Off da Hippotrip, que iniciou em Abril de 2019, inclui paragens no Cais do Sodré, Praça dos Restauradores, Doca de Santo Amaro em Alcântara, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos.





Sobre a HIPPOtrip

Após 53 meses para completar todo o processo de licenciamento, a HIPPOtrip conseguiu finalmente no dia 3 de Maio de 2013 colocar o primeiro veículo anfíbio turístico da Península Ibérica em operação, tendo já transportado mais de 378.000 passageiros, em mais de 15.000 viagens. No ano de 2018, a empresa foi distinguida com o Premio PME Excelência e com o Certificado de Excelência do TripAdvisor (que mantém desde 2014).





Para mais informações:

HIPPOtrip – Turismo Anfíbio, Lda

www.hippotrip.com; info@hippotrip.com

https://pt-pt.facebook.com/Hippotrip/

https://www.instagram.com/hippotrip/

Seguindo a visão da empresa de dar a conhecer Lisboa de uma forma original e divertida, o passeio de lancha rápida HIPPOspeed oferece uma perspetiva privilegiada de alguns dos principais pontos de interesse turístico da cidade, tais como o MAAT, a Ponte 25 de Abril e a Praça do Comércio.