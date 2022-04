A GMS Store convida-o a visitar uma exposição que celebra o aniversário Apple.

Para os verdadeiros Fãs da Apple, não só as novidades importam, importa também o que ficou para trás, a história e a evolução dos equipamentos. E por isso , a GMS Store - Apple Premium Reseller – criou uma exposição com equipamentos vintage da Apple, com a sua evolução ao longo dos anos.

A exposição será realizada numa sala da GMS Store Colombo e estará disponível ao público entre 1 e 30 de abril.





Para os primeiros visitantes desta exposição, a GMS Store - Apple Premium Reseller – terá uma campanha exclusiva de decontos até 300€ numa seleção de Mac e iPhone, válidos apenas no dia 1 de abril, na GMS Store Colombo e limitados a uma unidade por referência, por cliente.



Venha recordar o iPhone 3, ver o iMac que deu origem a tudo. Esperamos por si, as entradas são gratuitas.

Sobre a GMS Store





A GMS Store é um Apple Premium Reseller, com 10 lojas físicas de Norte a Sul do país, que está presente em Portugal desde 2011. As lojas GMS Store possuem a gama completa de soluções Mac, iPad, iPhone, iPod e Apple Watch, bem como todo um mundo de acessórios feitos a pensar nos produtos Apple, com atendimento profissional e especializado. Nas nossas lojas especialistas Apple, é possível conhecer e experimentar todos os produtos e soluções inovadoras da Apple num ambiente convidativo.