Esta mudança para KINTO é uma oportunidade na evolução para a área de serviços de mobilidade, com soluções sustentáveis, digitais e inteligentes.

A KINTO é uma marca global, concretiza a visão do Grupo Toyota para uma evolução enquanto empresa de mobilidade.





Com mais de 20 anos de experiência no mercado da mobilidade, especificamente em renting para todas as marcas automóveis, a Finlog agora é KINTO. Esta mudança traz consigo inúmeras oportunidades de evolução e crescimento para a marca, empresa e para um novo rumo na relação com o cliente. Todo o conhecimento adquirido ao longo destes anos darão à KINTO a garantia de qualidade, de uma empresa portuguesa, com mais de 100 colaboradores, empenhados em superar as lacunas da mobilidade, uma vez que os serviços de mobilidade são, sem dúvida, uma área em constante mudança e os seus desafios são cada vez mais conhecidos. Desde da questão da sustentabilidade até às diferentes necessidades dos clientes.

A KINTO é a marca de mobilidade do Grupo Toyota e faz parte da visão global para uma evolução enquanto empresa de mobilidade, oferecendo soluções assentes em produtos e serviços de todas as marcas automóveis relacionados com transporte para todas as pessoas e empresas.





KINTO One:a solução de renting automóvel multimarca, sem preocupações, por uma mensalidade fixa com todos os serviços incluídos;



KINTO Flex:um serviço de subscrição de renting multimarca que alia total flexibilidade a uma experiência premium e digital;



KINTO Share:um serviço de car-sharing (também para empresas) com uma vasta seleção de viaturas e totalmente gerido pelos utilizadores através de uma APP;



KINTO Join:uma solução tecnológica de partilha de viagens entre colaboradores, de e para a empresa, beneficiando o colaborador e a empresa, fomentando a mobilidade sustentável e ambientalmente amigável;



KINTO Go:um conceito de multi-mobilidade, totalmente personalizável.



Sabemos que as mudanças na mobilidade são notórias ao longo da nossa vida – quando as famílias crescem, quando nos aventuramos em novos desportos e hobbies, quando alteramos o nosso projeto profissional, quando a nossa empresa cresce, quando os empreendedores seguem o seu sonho e criam a sua própria empresa ou quando percebemos que o mais importante é ter tempo para o que mais importa, como usufruir de uma viatura e desfrutar do prazer de conduzir, sem as preocupações de ser proprietário de uma.

Esta mudança traz consigo a oportunidade de continuarmos a evoluir e superar, procurando sempre mais e melhores soluções para os nossos clientes. Isso é a KINTO. Mude também! Porque para melhor, muda-se sempre!