Realiza-se no próximo dia 14 de Dezembro, sábado, às 21H30, no grande auditório do Fórum da Maia, o concerto de gala comemorativo dos 500 anos do Foral da Maia.

Sob a direção do Maestro Fernando Marinho, a Orquestra do Norte interpretará, além da 7ª Sinfonia em Lá Maior, Op. 92, de L. V. Beethoven, a Abertura 1519, Maia Rurália, Maia Urbanitas 2019 e Ousamos Sonhar, obras do compositor maiato Victor Sampaio Dias que serão estreadas neste concerto.





No elenco do concerto tomam ainda parte, Ana Barros, soprano, Jaime Correia, gaita de foles e o Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia.





Este evento é organizado pela Câmara Municipal da Maia, através do Pelouro da Cultura e integra-se na vasta programação cultural e artística que assinala a outorga do Foral da Maia, a 15 de Dezembro de 1519, pelo Rei D. Manuel I.





Assim, para o triénio 2019/2020/2021, a autarquia da Maia planeou um conjunto de iniciativas e atividades, genericamente denominadas "Comemorações dos 500 anos do Foral da Maia – CINCO CENTOS DE CIVIDADE", que não só servem para lembrar o Documento, e a sua importância para o Concelho da Maia, mas também para realçar a comunidade e o território presente, na sua relação com o passado e com o futuro.





Essas atividades, estão consagradas num vasto programa que inclui, entre outras iniciativas;

- Exposição ‘500 Anos do Foral da Maia’. Exposição âncora das celebrações com eventos de dinamização associados.

- Exposição itinerante "500 anos do Foral da Maia - O Foral da Maia Viaja" é uma exposição do enquadramento histórico do Foral da Maia, composta por 16 painéis explicativos que permitem a itinerância por vários locais do Concelho durante os 3 anos das celebrações.

- Conferência ‘O Poder Local e a Promoção da Sustentabilidade Territorial’

- Colóquio os "Forais Manuelinos do Porto e seu Termo", pelo Prof. Doutor Francisco Ribeiro da Silva. Próximo dia 14 de dezembro, 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia.

- Programa arte na rua. Convite direcionado a artistas contemporâneos para a criação de peças de arte pública a propósito dos 500 anos de Foral. A localização das peças será determinada de acordo com as zonas estratégicas de dinamização do programa das celebrações. Esta iniciativa integra ainda a ‘Arte Pública – Pintura Mural e Graffiti’. Convite para a criação de em superfícies já edificadas. A seleção dos locais será determinada pela C.M. Maia conjuntamente com as Juntas de Freguesia. Os trabalhos terão enfoque na relação e integração da comunidade.

- Exposição e conferência "Mês da arquitetura da Maia". A iniciativa que pretende "expor, discutir, refletir e revisitar a arquitetura da cidade. Após a realização da 1º edição do Mês da Arquitetura da Maia dedicada ao espólio construído pelo arquiteto Álvaro Rocha no território da cidade, a 2º e as 3º edições incidem num programa que se propões a pensar sobre o futuro da Maia, convocando, para isso, uma nova geração de arquitetos.

- Bienal de Arte Contemporânea da Maia. A cidade da Maia é uma cidade marcada por fluxos e também marcada por contrastes, aos mesmo tempo que é atravessada e conectada por, e a partir, de grandes vias, não deixa de ter caminhos informais, ao mesmo tempo que assume um centro urbano apresenta no seu tecido fragmentos rurais ou agrícolas ao mesmo tempo que se apresenta ao devir do global, sabe potenciar o local.

- Maia Blues Fest. Festival internacional de Blues da Maia, evento potenciador da afirmação da cidade, com o âmbito de a integrar na rota dos festivais nacionais e internacionais.