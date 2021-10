3º Torneio International Pairs Portugal

No dia 26 de setembro, iniciou a 3ª eliminatória do circuito International Pairs Portugal.

Com 29 equipas inscritas, os jogadores que já haviam feito a sua creditação, esperaram 30 minutos , não pelo D. Sebastião mas pela buzina que teimava em soar devido ao nevoeiro, para dar inicio à corrida por mais um acesso à Final Nacional que se vai realizar no dia 16 de outubro no Castro Marim Golf, com alojamento no Hotel Vasco da Gama em Monte Gordo.





O campo estava em excelentes condições, que facilitou muito o jogo e que se reflectiu nas pontuações obtidas no final.





O check-in abriu às 8.00H com a presença da Nicola Cafés , e onde os jogadores receberam ofertas de vários patrocinadores com bonés da Falconeri, polos Aston Martin, bolas "liberta-te" da Transact e gifts da Les Roches e Monte da Talisca .



Após o Nevoeiro se dissipar , o céu abriu e deu lugar a um dia de Verão, que foi disfrutado por todos.





A meio do percurso, a T A STE Catering & Events a Sogrape e Grupo Super Bock ofereceram um bar de Campo que para alguns fazia esquecer os maus resultados conseguidos e para outros um retomar das forças para continuar a lutar até ao fim por um bom resultado.





Os primeiros jogadores começaram a chegar ao espaço improvável e original escolhido e preparado para o evento, na zona junto ao Hotel na sombra de Pinheiros. Na entrega dos cartões foi servido um cocktail Mateus Rosé e , o já famoso, Gin Cannings. O almoço foi servido com o patrocínio da Cigala que confeccionou uma Paella pelas mãos do chef especialista nestes pratos de arroz - Pedro Gaspar.





Após o almoço, foi a vez de Daniel di Pietro, responsável pela organização deste renovado International Pairs Portugal , apresentar a cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores :



PRÉMIOS SKILLS Nearest the Pin – HUGO TEIXEIRA e Longest Drive – VITOR RODRIGUES DA SILVA

Equipas Classificadas para a Final: 1ª Lugar Net : AMT CONTA |ALBINO TIMÓTEO e JOSÉ RAÇÕES

2ª Lugar Net: BUNKERSHOT | JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ PINTO

3ª Lugar Net: TEAM SEVEN | JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS e FERNANDO SOBRAL

4ª Lugar Net: LES ROCHES | FERNANDO CORREIA e ALVARO DINIS

1ª Lugar Gross: ASTROBALANCE | CARLOS FONSECA e HUGO TEIXEIRA





Antes da tombola de prémios foi protagonista a Re/max Siimgroup Countryside, pela mão do seu administrador Pedro Pote e a responsável de marketing Catarina Ravara, que entregaram os prémios às 3 equipas vencedoras do Quizz Re/max que decorreu durante o torneio.





O torneio encerrou com a Tômbola de prémios dos patrocinadores , entre eles , Worktop cozinhas, Kankura Golf , Personal Derma, Sogrape e Monte da Talisca entre outros. A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros , não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos & Vale e a Cofina como parceiro de mídia.