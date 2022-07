26.º Festival de Cinema “AVANCA 2022” está a chegar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail







A 26.ª edição do AVANCA Film Festival – Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia arranca já hoje, dia 22, e as competições internacionais entre 27 e 31 de julho, sob o mote "Deslocados", fio condutor para uma programação com a exibição de 134 filmes, entre longas e curtas metragens, vindas dos cinco continentes.

Refugiados, migrantes, retornados, foragidos e até degredados, proscritos e apátridas, o AVANCA 2022 dá visibilidade aos grandes movimentos de deslocação de pessoas em tempo de conflitos desmesuradamente armados como os vividos na Síria, na Ucrânia ou em África. "Este festival é também o reflexo de que a produção cinematográfica munidal também se preocupa com estes "deslocados", contou Costa Valente, diretor do AVANCA.





"Nowhere People", do cineasta chinês Zhandong MA, é destaque na programação. Rodado durante 16 anos e com uma duração de 4h15, é exibido em estreia mundial no Festival, e aborda a política, a história, as drogas e a forma como os indivíduos do "Triângulo Dourado" se defendem após a proibição do cultivo das drogas.









O pontapé de saída é no Cine-Teatro de Estarreja, esta sexta-feira, dia 22, às 21h30, com a exibição do filme-concerto "DENTRE", o novo projeto do realizador e compositor Joaquim Pavão. A película desenrola-se através de um diálogo entre três músicos e um registo cinematográfico e aborda a questão da violência psicológica e emocional latente no dia-a-dia.

Neste dia será apresentada a primeira versão do filme-concerto; uma vez que a cada apresentação se exibem novos trechos de um filme que está paralelamente em rodagem e edição, com diferentes abordagens musicais. É no encontro entre músicos, projeção e público que se faz a prova dos materiais e se apura a forma daquele que será o objeto artístico final. Costa Valente explicou que "vamos continuar a rodar o filme durante o festival, porque a ideia é que a versão final chegue aos cinemas em 2024. Portanto vamos ter mais dois anos de rodagem."





Para assinalar estes 25 anos de realização ininterrupta, o Festival apresenta o projeto de dinamização educativa e cultural "AvancaGIGANTES", dirigido às crianças desde o pré-escolar aos jovens do ensino secundário.





Isabel Simões Pinto, vereadora da Cultura, enaltece a concretização deste projeto com dimensão educativa e cultural que está alinhado "com a estratégia cultural do município através do Laboratório de Aprendizagem Criativa – LAC", que proporcionará a professores a participarem em diversas formações "o que fará com que o "cinema esteja mais presente, e de forma mais eficiente, nas nossas escolas, contribuindo ainda mais para que Estarreja seja uma referência na área da produção cinematográfica", realçou a autarca, reiterando a importância de continuar a investir nesta área artística, "mantendo viva e forte a produção cinematográfica em Estarreja, como uma das nossas apostas culturais do Município, continuando a apoiar a realização do certame".





Durante a sessão, foi assinado um protocolo de cooperação financeira entre a autarquia e o Cine-Clube de Avanca, no valor de 25.500,00€, no âmbito da 26.ª edição dos "Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia – Avanca Film Festival". A acrescentar a este valor, mantém-se a atribuição de 10.000,00€ anuais, no âmbito do protocolo em vigor do "Avanca Film Fund", apoio destinado à produção e rodagem cinematográfica no concelho de Estarreja.