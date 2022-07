25 Edições em Cartaz – História da Viagem Medieval

Com inauguração sábado 23 julho, a exposição mostra a evolução do processo criativo dos cartazes promocionais

O Museu Convento dos Loios recebe a exposição "25 Edições em Cartaz – Viagem Medieval em Terra de Santa Maria" é a exposição que vai ser inaugurada no sábado, 23 de julho, às 16h30, no Museu Convento dos Loios, uma mostra retrospetiva dos cartazes promocionais das 25 edições da Viagem Medieval, realizada desde 1996 com uma interrupção em 1998, uma edição online em 2020 e uma edição suspensa em 2021 devido à pandemia da COVID-19.

Desde a sua primeira edição, a Viagem Medieval privilegiou o cartaz como meio de promoção, divulgação e afirmação do evento junto dos diferentes públicos. Os 25 cartazes em exposição seguem uma linha cronológica e apresentam-se agrupados em dois tempos, refletindo dois períodos distintos do processo criativo: de 1996 a 2009 reflete a temática medieval e de 2010 a 2022 com foco no enquadramento histórico.





Apenas como exemplo, o cartaz da edição de 2022, ano particularmente simbólico em que se completam 25 edições da Viagem Medieval, reflete a escolha do tema – a Primeira Dinastia – com uma imagem impactante que congrega todos os reis e algumas rainhas que deram o seu contributo ou influenciaram a governação do país.









Esta exposição permite percecionar e compreender a evolução gráfica deste suporte de comunicação que acompanhou o crescimento do próprio evento, ao longo de um quarto de século, e assume-se também como uma simbólica homenagem do Museu Convento dos Loios à Viagem Medieval, projeto cultural que tanto afirmou e continuará a afirmar Santa Maria da Feira no país e no mundo.

"25 Edições em Cartaz – Viagem Medieval em Terra de Santa Maria" vai estar patente até ao dia 18 de setembro e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h00, aos sábados e domingos, das 14h30 às 17h30. Durante a Viagem Medieval, de 3 a 13 de agosto, a exposição pode ser vista entre as 15h00 e as 23h00, durante a semana, e entre as 14h00 e as 23h00, nos fins-de-semana, com exceção do último domingo, 14 de agosto, que encerra às 22h00.