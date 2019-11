Casa Ermelinda Freitas ganha melhor vinho Português no Japão

A Casa Ermelinda Freitas, foi distinguida no mundialmente famoso concurso Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2019, com o prémio melhor vinho de Portugal, com o seu Dona Ermelinda Reserva Branco 2018. O mesmo vinho foi premiado com medalha de ouro. Foram obtidos um total de 17 prémios - Medalha: Trophy (Melhor Vinho Português da Competição) 1 Medalha de Ouro, 7 Medalhas de Prata e 8 Medalhas de Bronze. De destacar que o Dona Ermelinda Reserva Branco, é uma das mais recentes novidades da gama Dona Ermelinda, recentemente adicionado ao portfólio de vinhos da Casa Ermelinda Freitas.

Um vinho único e diferenciador, que combina três grandes castas Chardonnay, Arinto e Viognier. Devido a fermentação em cubas de inox com temperatura controlada e estágio de 4 meses em barricas de carvalho francês apresenta complexidade e muita elegância. Proveniente da seleção das melhores uvas do nosso melhor terroir, apresenta notas de frutos doces, citricos e madeira no nariz. Na boca é cheio, cremoso e com um final elegante e persistente.





Excelente para pratos de peixe, saladas, massas e carnes brancas.





De reforçar que a Casa Ermelinda Freitas, foi eleita produtor europeu do ano pelo Sommelier Wine Awards (SWA) que se realiza todos os anos em Inglaterra. É a primeira vez que esta distinção é atribuída a um produtor de vinhos tranquilos português. O mesmo prémio já tinha sido atribuído a um produtor de vinhos da Madeira.





O ano de 2019 não podia estar a correr melhor para a Casa Ermelinda Freitas, que até à data já conquistou 160 prémios.





Tantas e tão grandes honrosas distinções atribuídas aos vinhos desta casa com quase 100 anos de existência e com profundas raízes no sul de Portugal, mais propriamente em Fernando Pó na região da Península de Setúbal, são a prova da grande qualidade dos vinhos que produz.