Teatro Sá da Bandeira inicia nova temporada com novo horário de bilheteira e programação de referência a nível nacional.

O Teatro Sá da Bandeira iniciou a temporada, com o brasileiro Tim Bernardes e com um novo horário de bilheteira.





Para além da bilheteira on-line, os bilhetes para os diferentes espetáculos podem agora ser adquiridos de terça a sexta, entre as 11h e as 19h e ao sábado das 11h às 13h e das 15h às 19h.





Depois de Tim Bernardes que encantou a plateia do Teatro Sá da Bandeira (TSB), o projeto Santarém Cultura em parceria com o Centro Cultural Regional de Santarém, apresenta o Santarém Jazz Fest, a 27 e 28 de setembro, no Convento de S. Francisco.

Pela primeira vez em Santarém, o Teatro Nacional D. Maria II sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira com Um outro fim para a Menina Júlia, a 12 de outubro, Romeu e Julieta, do Teatro Praga, a 18 de outubro, e É pró menino e prá menina, de Catarina Requeijo e Vera Alvelos, a 15 e 16 de novembro. São estas as escolhas de teatro para este trimestre, tanto para o público em geral como para o público escolar.





A Música continua a marcar pontos na programação! No dia 25 de outubro, às 21h30, o TSB recebe Rui Massena com III Solo. Também no mesmo local e à mesma hora, e logo a 1 de novembro, é Sarah McCoy que nos traz Blood Siren e, a terminar o mês de novembro, Maria de Medeiros & The Legendary TigerMan apresentam-nos 24 Mila Baci. A programação deste último trimestre do ano termina, no dia 21 de dezembro, com dois concertos de Rodrigo Leão, um às 18h30 e outro às 22h.





A dança é-nos trazida por Nuno Labau, com Step 2 Duplicate a 22 de novembro, pela 14h30, no Teatro Sá da Bandeira.





A programação, no âmbito do ESCALA (Projeto Educativo, mediação de públicos e envolvimento de comunidade), para famílias, de envolvimento da comunidade e de integração de instituições e jovens em idade escolar continua a ter grande expressão durante este trimestre. Para além de Romeu e Julieta e É pró menino e prá menina, Rita Roberto volta a Santarém com Cantopeia II, a 4 e 5 de outubro. Aldara Bizarro e Dina Mendonça, vão-nos fazer pensar sobre o significado das sombras, através de uma oficina que tem lugar a 27 de novembro. A 29 de novembro Miguel Horta promove a oficina Caça Texturas, no Convento de S. Francisco. Já no mês de dezembro ocorrem as duas últimas atividades com o selo ESCALA. A Oficina Pop Up de Natal, por André Pimenta, no dia 6 de dezembro, no Centro Histórico e Co:Lateral, do Balleteatro, às 21h30 de 7 de dezembro, no Teatro Sá da Bandeira.