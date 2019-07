No seguimento do que tem sido habitual nos últimos anos, a Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito festeja o Verão com o Vidigueira White Summer. Um evento com atividades que se espalham pelos três meses de verão, e que são a combinação perfeita entre um tempo de lazer e alegria, com outro de fruição de bons momentos e boa disposição.