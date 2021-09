16ª Edição do Festival de Jazz de Estarreja

"A música é a linguagem que une pessoas e culturas." Não há melhor pretexto para o arranque da 16.ª edição do Estarrejazz, agendado para dia 1 de outubro, sexta-feira, Dia Mundial da Música. O Festival decorre até dia 9 de outubro e todos os concertos têm início marcado para as 21h30.

Esta edição é dedicada aos coletivos e ensembles, formações entre os sextetos e decatetos, maioritariamente portuguesas, mas sempre com a presença do jazz praticado em Espanha, Coletivo DiJazz Band, e com o concerto "Chega de Saudade", vindo do Brasil, com Daniel Jobim e Roberta Sá, que dá ao Festival um cunho internacional.





6 noites, 6 concertos únicos









O espetáculo de abertura, dia 1, sexta-feira, está a cargo do "Colectivo DiJazz Band", que reúne alguns dos melhores instrumentistas e compositores do panorama jazzístico espanhol.

Formado maioritariamente por músicos estarrejenses, o "Septeto Estarrejazz" sobe ao palco dia 2, sábado, com o objetivo de comprovar a importância da formação musical concelhia. Na segunda-feira, dia 4, o Festival celebra o legado dos dois grandes mestres da bossa nova, Tom Jobim e João Gilberto. Em "Chega de Saudade", Daniel Jobim e Roberta Sá, ao lado de Jaques Morelenbaum (violoncelo), Paulo Jobim (violão) e Paulo Braga (bateria) – músicos que integraram a "Banda Nova" de Tom Jobim, transportarão o público para a atmosfera dos tempos áureos da Bossa Nova.





"Pedro Moreira Sax Ensemble" apresenta "Two Maybe More", dia 7, quinta-feira, uma adaptação da peça, com o mesmo nome, para um ensemble de 8 saxofones, contrabaixo e bateria, onde a improvisação é protagonista. No dia 8, sexta-feira, César Cardoso apresenta "Dice of Tenors" composto por 8 temas, 6 dos quais são Standards do Jazz celebrizados por alguns dos maiores saxofonistas tenores.





O Festival despede-se no sábado, dia 9, com a Orquestra de Jazz de Estarreja (OJE) que, este ano, convida dois nomes incontornáveis da música portuguesa e fora do panorama jazzístico, Vitorino e Janita Salomé, trazendo novas valências para os intervenientes e público.





16 anos de Estarrejazz





Desde 2005, que o CTE acolhe o Estarrejazz – Festival de Jazz de Estarreja. O Festival mantém um programa orientado para a divulgação e fruição do jazz, nas suas dimensões mainstream e contemporâneas. Em 2013 o festival lançou a sua própria orquestra. A OJE, resultado dos workshops e masterclasses promovidos durante o festival, reúne jovens músicos e teve a sua estreia na 8.ª edição. Uma extensão da marca Estarrejazz, mas também uma montra viva da qualidade dos jovens músicos da Região de Aveiro, que tem andado em digressão pelo país.