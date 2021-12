100 Grandes Vinhos Portugueses, com o cunho da M&A Creative

A composição final das imagens, refletem momentos únicos, frações de segundo irrepetíveis, que foram cuidadosamente criados tendo em conta o equilíbrio visual dos objetos, com uma iluminação detalhada e contrastante que permitiu dar vida e trazer para primeiro plano a garrafa. As imagens criadas têm um detalhe técnico altamente relevante, que é o facto de não terem 1% de intervenção em pós-produção, sendo assim uma reprodução fiel do shot que foi selecionado.





Muito mais do que um livro de vinhos



Foram mais de 8 meses, onde a equipa de design e fotografia da M&A Creative Agency mergulhou literalmente no espírito criativo, e página a página a ‘obra de arte’ foi ganhando vida. Nos bastidores, o caos instalou-se no estúdio com a construção do mood fotográfico, para o qual foram criadas duas peças de madeira, revestidas a massas betuminosas, pintadas com tinta de parede. A base de suporte das garrafas e objetos, construída em "VIROC", trabalhada manualmente com uma mistura improvável: Terra, Vinho Tinto e Café, o que lhe conferiu uma paleta cromática abstrata única.A composição final das imagens, refletem momentos únicos, frações de segundo irrepetíveis, que foram cuidadosamente criados tendo em conta o equilíbrio visual dos objetos, com uma iluminação detalhada e contrastante que permitiu dar vida e trazer para primeiro plano a garrafa. As imagens criadas têm um detalhe técnico altamente relevante, que é o facto de não terem 1% de intervenção em pós-produção, sendo assim uma reprodução fiel do shot que foi selecionado.

Não menos importante foi a gigante tarefa de encontrar os objetos adequados a cada imagem, por forma a consolidar o storytelling de cada vinho, produtor; pois nada foi deixado ao acaso e cada peça tem o seu significado estando diretamente relacionado com a história da marca. Na verdade, tudo isto exigiu visitas a lojas de antiguidades, apoio dos produtores, visitas à feira da ladra, pesquisa e compras no OLX e até o apoio de amigos e membros da equipa da agência.





Para finalizar, o Design Editorial e Criativo, culminou numa paginação minimalista para dar enfoque à fotografia. Já a capa do book, desenvolvida com o cunho M&A CREATIVE AGENCY, disruptivo cumprindo sempre a máxima "Less is More", madeira carvalho francês de 4mm e uma placa metálica em bronze, onde está gravado o título, número da edição e claro no nome da escritora.