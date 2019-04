O apartamento ( http://bit.ly/tgvinterioresmadridportfolio ) em questão é agora composto por dois grandes quartos, ambos com closet e casas de banho privadas, uma cozinha ampla com acesso para a sala e uma outra casa de banho. Assim sendo, a porta de acesso leva a um grande espaço amplo que inclui a sala de estar com três grandes varandas, sala de jantar e cozinha totalmente equipadas. Os lavatórios das três casas de banho destacam-se pelas bancadas em mármore, cujos lavatórios foram feitos no mesmo material. Toda a carpintaria é lacada a branco, com um design que combina com o estilo clássico. As instalações, completamente renovadas, têm aquecimento e produção de água quente através de gás natural, ar condicionado, rede e pontos de televisão em todos os quartos.

A marca contou com a presença de bloggers de destaque, entre elas a arquiteta e influencer Anna Ponsa Lopez, que admitiu estar rendida à marca e a todos os valores que esta reflete nas suas peças.





Ivo Batista e Jorge Pina, sócios-gerentes da TGV Interiores, também marcaram presença neste momento de extrema importância para a o posicionamento da marca.





"O que diferencia uma casa com a assinatura TGV Interiores de todas as outras é o lado humano da casa, sendo que ela é decorada a pensar nas pessoas que lá vão viver." Afirmou Jorge Pina, salientando ainda o facto de a marca não ter uma filosofia de gosto fechado, mas sim de praticar a adaptação à idealização dos clientes.





Quando Ivo Batista foi questionado acerca da presença da marca numa plataforma de e-commerce criada no último trimestre de 2018, este garantiu: "A plataforma tem sido uma grande surpresa para nós. O lançamento de centenas de artigos novos todos as semanas junto de um mercado global, tem tido um feedback muito positivo e acreditamos que podemos crescer a níveis jamais pensados no mercado nacional".









Através do conceito Living Stories ( http://bit.ly/tgvinterioresmadridportfolio ), a marca conseguiu afirmar a sua postura atenta e preocupada com as necessidades dos clientes, prometendo acompanhar todas as tendências de mercado.





Fundada em 1983, a TGV Interiores assume na sua sigla os nomes dos fundadores Teresa Gomes e Vieira. Ao longo dos anos, a marca tornou-se uma empresa de referência nacional na área de design e da arquitetura de interiores ( www.tgvinteriores.com ).

No mercado, apresenta-se como uma marca de tradição, 100% portuguesa, mas com objetivo global. Um estilo iconograficamente forte e rigoroso no processo e controlo da produção. Orientada para um serviço 360, desenvolve projetos integrados de design de interiores (www.tgvinteriores.com) e decoração (www.tgvinteriores.com), com peças feitas à medida e acabamentos personalizáveis.





DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS TGV INTERIORES POR AMBIENTE





Sala de Estar





SOFÁ XYZ

O Sofá XYZ satisfaz a necessidade de espaço e de relaxamento, ao assumir grandes dimensões, e ao conciliar o conforto com a elegância. Esta peça promete ser o centro das atenções da sua sala.

Material: Sofá distribuído em 5 módulos com estrutura em pinho tratado com várias espumas de alta densidade.

Dimensões: C 320 x L 310 x A 80 x AA 42

MESA CENTRO LAGOON

Inspirado na serenidade, calma e transparência de uma lagoa foi criada a Mesa de Centro Lagoon ( http://bit.ly/tgvlagoonmadridpt ) constituída por essas duas peças que remetem a dois corpos de água numa boscagem. Essa peça atribui uma mostra de tranquilidade e classe ao seu espaço.

Material: MDF Lacado e folheado.

Dimensões: C 65 x L 99 x A 30 | C 55 x L 72 x A 30





CADEIRÃO BORIAL

Este cadeirão ( http://bit.ly/tgvborialcadeiraomadridpt ) foi inspirado nas técnicas tradicionais do artesão. Uma peça que transmite o valor do handmade, passado de geração em geração, e que nos dias de hoje demonstra toda a complexidade dos seus acabamentos.

Material: Estrutura em madeira de carvalho acabada a verniz cera com paineis em palha.

Dimensões: C 90 x L 85 x A 90 x AA 42





Sala de Jantar





CADEIRA ROSE

Deixe-se apaixonar pela Cadeira Rose ( http://bit.ly/tgvrosemadridpt ), que capta a atenção de qualquer um pela sua cor encantadora e o seu conforto inegável. Esta peça nasceu para trazer o melhor e mais autêntico amor à sua casa.

Material: Estrutura da base em madeira maciça lacada a branco mate.

Dimensões: C 68 x L 63 x A 83





MESA JANTAR BRIDGE

A Mesa de Jantar Scale ( http://bit.ly/tgvbridgemadridpt ) transmite sustentabilidade e atribui ao seu espaço uma nota de elegância moderna, projetada com um tampo de mármore expressivo. Toda uma representação da mistura perfeita de funcionalidade e estrutura atrativa.

Material: Mesa com pé em ferro e tampo em mármore.

Dimensões: D 140 x A 75





APARADOR SCALE

Esta peça ( http://bit.ly/tgvscalemadridpt ) foi inspirada na paixão pelo parquet, por isso achamos que fazia todo o sentido a criação de uma peça de mobiliário que respirasse essa linguagem, estando esta implícita em qualquer divisão.

Material: Frentes e laterais em MDF, folheado em patchwork de várias folhas de madeira.

Dimensões: Dimensões: C 200 x L 50 x A 85

Quando o apartamento de 147m2 foi adquirido, a sua arquitetura tinha uma distribuição convencional e, o grande desafio seria criar espaços amplos providos de luminosidade e também eliminar os corredores, de forma a melhorar a circulação. Esta transformação foi feita em colaboração com o estúdio de arquitetura Domus Nova e o arquiteto português Giano Gonçalves, a TGV Interiores ( www.tgvinteriores.com ) foi a marca responsável pela decoração de todo o espaço.