A ECL - Escola de Comércio de Lisboa, do Grupo Ensinus, a comemorar os seus 30 anos ao serviço do ensino profissional, vai realizar no dia 31 de Maio de 2019, entre as 17h e as 02h, a 8ª Edição da SUNSET PARTY ECL, com o intuito de apoiar a Casa Sol, bem como alguns projetos de intervenção social na Guiné-Bissau.