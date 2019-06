Soberana

Mãe Soberana de Loulé

Texto Ana Lázaro

Encenação Ricardo Neves-Neves

Com Afonso Molinar, Ana Cloe, André Magalhães, Diana Vaz, Elsa Galvão, Joana Campelo, José Leite, Márcia Cardoso, Rafael Gomes, Rita Carolina Silva, Rita Cruz, Samuel Alves, Sílvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vítor Oliveira

Direcção musical Rita Nunes

Músicos Ana Cláudia Santos (flauta transversal), Igor Osório (trombone), Ivo Rodrigues (trompete), José Almeida (contrabaixo), Nádia Anjos (sax alto), Rita Nunes (sax tenor), Rui Pereira (bateria)

Apoio vocal João Henriques

Sonoplastia e desenho de som Sérgio Delgado

Cenografia Henrique Ralheta

Figurinos Rafaela Mapril

Assistência de Figurinos Ana Sabino

Desenho de luz Luís Duarte

Apoio à dramaturgia Rafael Gomes

Assistência de encenação Rafael Gomes e Diana Vaz

Segunda assistência de encenação Afonso Molinar, André Magalhães e Rita Carolina Silva

Produção e comunicação Mafalda Simões

LOULÉ - Cine-Teatro Louletano

De 21 a 22 de Junho às 21H30 | 23 de Junho às 17H00





Reservas: 289 414 604 | cinereservas@cm-loule.pt

Depois de A Freguesia, com dramaturgia e encenação de Ricardo Neves-Neves (em 2017), espectáculo que encerrou o programa comemorativo dos 100 anos da Freguesia de Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé e o Cine-Teatro Louletano dirigem um novo convite ao Teatro do Eléctrico para a criação de um espectáculo a partir de uma temática do concelho de Loulé: a Mãe Soberana.





Soberana é um espectáculo com texto de Ana Lázaro, encenação de Ricardo Neves-Neves e direcção musical de Rita Nunes, sobre a história e o culto da Mãe Soberana de Loulé, que é celebrada anualmente no dia de Páscoa (Festa Pequena) e duas semanas depois (Festa Grande).

Co-produção Cine-Teatro Louletano e Teatro do Eléctrico