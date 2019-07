Férias pedem uma boa escapadela da rotina e ficam ainda mais charmosas quando a mala é preparada com dedicação e empenho para que nada falte. Convidámos duas InFluencers a fazerem a sua mala de viagem, para as férias da estação mais quente do ano.

Eis os artigos selecionados para as suas férias deste Verão!





Bikini (Women’s Secret) - Jeans e T-Shirt (Sisley) - Alpergatas ( Parfois) - Bolsa de praia (Women ‘s Secret) - Chapéu de palha ( Women’s Secret) Perfume "Miss Dior" - ( Perfumes & Companhia) – Protetores Solares da Clarins ( Perfumes & Companhia) - Creme Advancend Night Repair da Estée Lauder ( Perfumes e Companhia) – Óleo para o cabelo da Philip B ( Perfumes & Companhia) – Óculos de Sol (Optivisão).





Sugestão de MIA RELÓGIO do OBLOGDAMIA.COM





Bikini & Fato de Banho (Calzedónia) - Jeans (Sisley) - Ténis ( Sisley) - Mala (Made In) - Vestido de Praia ( Calzedónia) – Sandálias da Schutz ( Made In) – Top ( Calzedónia) - Protetor Solar ( Boticário) - Creme Corporal ( Boticário) – Creme para o cabelo ( Boticário) – Óculos de Sol (Optivisão).

Uma manhã dedicada à Beauty & Health, no Atrium Saldanha com as InFluencers Margarida M. de Almeida do "StyleitUp" e Mia Relógio do "oblogdamia.com"! Não dispensam os essenciais para umas Férias perfeitas.