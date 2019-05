Segundo Rodrigo Costa, Diretor de Marketing SUMOL+COMPAL para Portugal e Espanha, "Esta nova postura de Sumol vem materializar um propósito que faz sentido para a marca. Num mundo tão complexo e com tantas pressões, o desejo de libertação, de sermos quem somos, pessoas únicas, sem complexos, relativizando os julgamentos, é algo que é aspiracional sobretudo para os mais jovens. Esta nova campanha celebra o orgulho de sermos quem somos, e representa o início de um caminho que queremos assumir, com a defesa deste propósito em mente."





Nuno Jerónimo, Diretor Criativo da agência de Comunicação O Escritório, refere sobre a nova campanha "O reposicionamento de uma marca que se mantém fiel à sua receita original há 65 anos é um exercício delicado, que implica um enorme respeito pelo seu património e pela relação que mantém com os seus consumidores, assim uma exigência muito grande na procura de um discurso que seja novo e fresco, mas legítimo".





A genuinidade da campanha está presente nos próprios intervenientes da mesma, onde os Co-Creators de Sumol tem um papel ativo na campanha interpretando-se a eles próprios, partilhando a sua história espelhando o espírito irreverente da marca.





A nova campanha, assinada pelo O Escritório, planeada pela Initiative Media e com gestão das redes sociais da marca pela Live Content, estará no ar com um plano integrado, onde a marca adaptou a campanha numa ótica de ecrãs e formatos e não meios.





As redes sociais mudaram a nossa forma de pensar, de estar e de interagir uns com os outros. Se por um lado abriram um mundo de possibilidades, por outro trouxeram um novo conjunto de pressões: a necessidade de acompanhar modas, tendências, de mostrar ao mundo que tudo está bem, mesmo quando não está. É este tsunami de expectativas que insiste em arrastar-nos para longe do que é genuíno. Com a nova campanha e assinatura "Orgulhosamente Sumol", a marca quer afirmar um novo propósito, desafiando todos a terem orgulho na sua essência, a lutar por aquilo em que acreditam, mesmo que nos olhem de lado, porque a vida são dois dias e só assim a poderemos viver de forma livre e plena.